Barbara D’Urso sbotta in diretta e Pomeriggio 5 con l’ospite della trasmissione: “indossare la mascherina così è inutile”.

Barbara D’Urso perde la pazienza in diretta nella puntata di Pomeriggio 5 del 18 maggio. La conduttrice ha raccontato al pubblico di canale 5 la Fase 2 mostrando il primo giorno di lavoro di parrucchieri, bar e ristoranti. La D’Urso ha anche ospitato Lucia Bramieri come titolare di un salone di bellezza e, di fronte al modo in cui la Bramieri indossava la mascherina, ha rimproverato l’ospite in diretta.

Barbara D’Urso rimprovera Lucia Bramieri a Pomeriggio 5: “se la mascherina non copre il naso è inutile”

La puntata di Pomeriggio 5 del 18 maggio è stata dedicata in prevalenza al racconto della Fase 2. Le inviate della conduttrice, in collegamento da Roma e Milano, hanno raccontato il ritorno al lavoro dei parrucchieri, ma anche di bar e ristoranti. La D’Urso ha così mostrato anche come si lavora all’interno del salone di bellezza di proprietà di Lucia Bramieri.

Dopo aver ascoltato il racconto della Bramieri che, parlando delle liste d’attesa, ha detto che sarà l’ultima a tagliarsi i capelli, la D’Urso ha rimproverato la propria ospite notando il modo in cui indossava la mascherina.

“Voglio ricordare a te e a tutti che se uno mette la mascherina in un luogo chiuso la deve tenere sul naso. Se quando parlate vi scende allora è inutile. Per favore”, ha detto la conduttrice.

“Spesso vedo in televisione gente che parla e ha la mascherina che non copre il naso”, ha aggiunto la conduttrice che ha esortato il proprio pubblico ad osservare scrupolosamente la distanza di sicurezza e le norme decise dal Governo per contenere il numero dei contagi.