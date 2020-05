Bruno Barbieri, la confessione piccante sulle sue preferenze

Il noto chef Bruno Barbieri è conosciuto per la sua carriera in cucina e per i tanti programmi ai quali ha partecipato. Poco si sa, invece, sulla sua vita privata. Ma alcune dichiarazioni sono hot

Molti si chiedono se il noto chef Bruno Barbieri sia single oppure no, ma soprattutto se sia omosessuale. Una curiosità mostrata da molti nei confronti dello chef bolognese amatissimo dal pubblico. Molti lo sospettano ma lui non lo ha mai ammesso o smentito.

Barbieri che è diventato famoso grazie alla partecipazione a diversi programmi dedicati al mondo della cucina. La sua partecipazione in veste di giudice nei talent di cucina è ampissima ma di certo è conosciuto per essere uno dei grandi giudici di Masterchef, il più longevo. Alcune delle sue battute sono diventate cult come il famoso “mappazzone”.

Barbieri è un tipo riservato, che non parla spesso della sua vita privata. In più occasioni però non ha nascosto di aver dovuto fare delle scelte per preservare e portare avanti la carriera. Tra le altre cose, infatti, conta ben 7 stelle Michelin in tutta Italia.

Ma la sua vita privata? Poco si sa ma alcune dichiarazioni che lo stesso chef ha fatto sono a dir poco piccanti.

Bruno Barbieri, le rivelazioni hot sulle frequentazioni

Lo chef Bruno Barbieri è riservato e non è facile conoscere tutti i lati della sua vita privata. Molti lo definiscono come omosessuale anche se lui non lo ha mai dichiarato. Ma con la sua travolgente simpatia romagnola non si tira mai indietro alle domande che gli vengono fatte.

Di certo non ha nascosto che ha dovuto fare delle scelte nel corso della su vita. Questo in relazione al suo amore per la cucina. “Il mestiere del cuoco è un mestiere a dir poco difficile e che ti porta via tempo, energie e molte cose belle” ha ammesso in un’intervista. Non ha nascosto che ha dovuto fare delle rinunce per inseguire la carriera. Ma non ha precisato che sfera interessino queste rinunce. Forse si tratta anche dell’amore?

Quello che è certo che al momento lo chef è single. Non ha nascosto però alcune sue preferenze. Vanity Fair, infatti, gli ha posto alcune domande scomode ma Barbieri ha risposto a tono.

Sul fatto che sia omosessuale, il giudice di Masterchef ha detto: “Rapporti omosessuali non ne ho mai avuti”. Ma ciò non toglie che l’orientamento possa esserci. Anche se subito dopo ha confessato al giornale: “Mi è capitato che fossimo in tre o quattro e che ci fossero anche uomini”. Un particolare di non poco conto che lo chef ha concesso a tutti i suoi fans.