Esposto nei confronti di ‘Chi l’ha Visto’ e della sua conduttrice Federica Sciarelli. La protesta è della Lega che lamenta uno “squadrismo mediatico”.

Una recente inchiesta condotta da ‘Chi l’Ha Visto‘ ha fatto indispettire la Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini ha ora intenzione di inoltrare un esposto ufficiale all’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre sarebbe pronta anche una querela nei confronti della storica presentatrice di Rai 3, Federica Sciarelli.

Lo ha fatto sapere Massimiliano Capitanio, esponente leghista, in un suo intervento in Commissione di Vigilanza Rai. A detta del partito che professava alle sue origini la secessione del Settentrione dal resto d’Italia, la Sciarelli avrebbe diffamato la Regione Lombardia. “Lo ha fatto mettendosi a leggere una mail scritta da una persona anonima, una ascoltatrice qualunque. Mail piena di invenzioni e di esagerazioni a nostro avviso del tutto inaccettabili. Specialmente in un momento così grave per il Paese”. Questo intervento riguardava Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Africa a novembre del 2018. Un esponente della Lega avrebbe invitato tutti “ad impiccare la ragazza”. Cosa che però non corrisponde al vero, secondo Capitanio.

Chi l’Ha Visto, la protesta dell’esponente leghista

“Chi ha detto questa cosa non è in alcun modo tesserato per la Lega”. Poi ci sarebbero stati degli interventi contestati alla Regione Lombardia – guidata dal leghista Attilio Fontana – in merito alla gestione della crisi sanitaria in atto. Per l’esponente verde in Commissione di Vigilanza della Rai, “Chi l’ha Visto e la Sciarelli provano a fare sparire la Lega in questo modo, con il loro squadrismo mediatico”.

Il partito rivendica diritto di replica, la verifica della veridicità di quella e di altre mail giunte dai telespettatori e chiedere riscontro giornalistico sul presunto esponente del partito per quanto riguarda la controversa vicenda di Silvia Romano.