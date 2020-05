Chiara Biasi sfoggia il lato B sui social. Le rotondotià perfette fanno perdere i sensi ai fans: “non ce la posso fare”, scrive un follower.

Chiara Biasi sfoggia il lato B assolutamente perfetto su Instagram e fa svenire tutti i suoi fans. L’influecer, per sponsorizzare la nuova collezione della sua linea di costumi, ha pubblicato alcune foto in cui indossa un bikini che mette in risalto le sue curve, in particolare le rotondità del lato B. Foto che hanno fatto impazzire tutti i fans che sono stati sul punto di perdere i sensi.

Chiara Biasi e il lato B perfetto. Fan impazziti

Visualizza questo post su Instagram summer is calling 📞 @matinee__official Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 13 Mag 2020 alle ore 3:13 PDT

Chiara Biasi pubblica la foto che venite qui in alto e fa impazzire tutti. “Non ce la posso fare così, basta“, scrive un follower dopo aver sognato guardando le foto della famosa influencer. In queste settimane, la Biasi ha trascorso diverso tempo sui social condividendo foto e video delle sue giornate a casa. Le foto del lato B hanno così ottenuto grandissimo successo facendo impazzire tutti.

Non è la prima volta che i fans della Biasi impazziscono davanti ad una foto della loro beniamina. Chiara, del resto, in questi settimane, ha fatto impazzire tutti mostrandosi spesso in compagnia dell’amica Gilda Ambrosio con cui ha trascorso parte della quarantena. A spiegare il motivo di tale scelta, è stata la stessa Biasi.

“Dal 24 febbraio sono chiusa in quarantena. Sono stata sola col mio cane chiusa in casa fino a 10 giorni fa – ha spiegato la Biasi in una storia – Dopo di che, nel palazzo di Gilda si era rotto un tubo in piena serata e sarebbero stati per tre giorni senza acqua calda. Da ottobre faccio ogni settimana le flebo di gastroprotettori e antidolorifici per due giorni consecutivi in clinica, oltre che visite/ecografie/gastroscopie/esami in ospedale, perché ho una forte gastrite e calcoli biliari. Gilda sta da me perché quando sto male io non posso più andare in clinica o ospedale vista la situazione critica, e quindi mentre prendo a testate il muro dai dolori lei mi sta accanto“, ha raccontato la Biasi su Instagram.