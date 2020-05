Origine del coronavirus, la Cina respinge le accuse: “Ora basta!”

La Cina respinge le accuse alla riunione dell’Oms. Il presidente Xi afferma: ” Abbiamo agito in modo trasparente, abbiamo fornito tutte le informazioni”

La Cina respinge le accuse alla riunione annuale dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità. I cinesi non ci stanno e non accettano quanto additato dagli Stati Uniti, che parlano addirittura di voler essere risarciti dalla Cina. Una guerra che è partita da lontano, quella tra Usa e Cina. Il commercio, la potenza economica che oggi la Cina esprime, più degli Stati Uniti. Ora il campo di battaglia è il coronavirus ma la guerra parte da lontano. Il presidente cinese Xi Jimping però non ci sta e approfitta del momento giusto. La riunione annuale dell’Oms è il luogo giusto per far sentire la propria voce al mondo, colpito dal coronavirus, respingendo di fatto le accuse americane.

La Cina respinge le accuse

Il presidente Xi afferma che la Cina ha agito con trasparenza e prontezza, senza riserve alcune. Ha messo inoltre a disposizione di tutti la propria esperienza, essendo il primo paese colpito. “Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per assistere i paesi che ne avevano bisogno”, ha dichiarato il presidente cinese. Poi racconta la loro ricetta: “Ci siamo uniti e in Cina dopo enormi sacrifici abbiamo protetto la salute e le vite del nostro popolo”.

Tuttavia, Xi è consapevole, come tutti i cinesi, che non basta la straordinaria volontà e cooperazione. Occorre una cura per vincere il nemico invisibile che non fa distinzioni di razze, culture, luoghi, nazionalità. La Cina si difende, quindi, e lo fa davanti al mondo.