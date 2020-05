Francesca Fialdini fa una dedica piuttosto particolare su Instagram, un post molto sentito che commuove la comunità del web

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più apprezzate della Rai. La sua capacità di entrare in empatia con le storie che racconta, e con i telespettatori, è universalmente riconosciuta. E non a caso adesso la Fialdini ha avviato un programma per raccontare davvero esperienze delicate, come quelle legate alla bulimia e all’anoressia. ‘Fame d’Amore’ sarà un programma in cui tutte queste tematiche, ancora piuttosto tabù per l’opinione pubblica, saranno affrontate in profondità, con lo sguardo di chi le ha vissute e le vive in prima persona.

Francesca Fialdini, la dedica per la morte di Ezio Bosso

La sensibilità ed empatia di Francesca si confermano nel ricordo che lei fa di Ezio Bosso, il musicista scomparso nei giorni scorsi a soli 48 anni, al termine di una lunga battaglia contro una malattia degenerativa. Su Instagram, lei ha postato una foto di un loro incontro avvenuto qualche anno fa. La didascalia parla da sola: “Uno degli incontri più belli della vita”.

Molti personaggi dello spettacolo si sono uniti nel commosso ricordo di Bosso e della sua musica, che sapeva toccare davvero le corde dell’anima. Resterà sempre valido per tutti il suo insegnamento di vita, della lotta alla malattia fino alla fine, nel non perdere mai il sorriso nel fare ciò che si ama, anche di fronte alle condizioni più avverse.

