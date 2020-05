Heather Parisi, da Hong Kong dove vive con il marito e i figli, si lascia andare ad uno sfogo: “dopo sei mesi di mascherine, non ne posso più”.

Heather Parisi, da Hong Kong, dove vive con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli Elizabeth e Dylan, si è lasciata andare ad una riflessione sull’uso delle mascherine che, a Hong Kong, si usano da sei mesi a causa dell’emergenza coronavirus.

Heather Parisi: “la maschera mi soffoca, sembriamo tutti zombie”

Dopo sei mesi da quando a Hong Kong ha iniziato ad indossare la mascherina, Heather Parisi non nasconde la sua voglia di tornare alla normalità. “Dopo 6 mesi di MASCHERE, (Yes!!! Noi le portiamo dall’inizio di Dicembre) non ne posso più. A Hong Kong, in questi giorni, si suda in modo allucinante, con 32 gradi e l’umidità a 98%. La maschera mi soffoca. Sembriamo tutti zombie”, scrive su Instagram la showgirl che all’inizio dell’emergenza aveva raccontato la sua vita a Hong Kong ai microfoni di Barbara D’Urso.



Da dicembre, la maschera viene indossata da tutti per rispetto del prossimo. Con il tempo, indossare la maschera è diventato un gesto normalissimo per tutti, come lavarsi i denti.

“La maschera è entrata nella nostra più profonda normalità, come lavarsi i denti, mettere le scarpe prima di uscire di casa, usare i bastoncini Cinesi (chopsticks) per mangiare, dare un bacio della buonanotte ai nostri figli .. Ma per quanto tempo saremo costretti ancora ad indossarla? Giuro che all’inizio quando ero “bacchettata” da qualche “sapientone” perché la indossavo, mai avrei pensato che saremmo arrivati a un punto in cui sarebbe diventata la normalità in quasi tutto il mondo”, ha concluso.