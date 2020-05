llaria D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del periodo di quarantena trascorso insieme a Gigi Buffon

Ilaria D’Amico è una delle conduttrici e giornaliste più seguite nel panorama italiano. Il volto di Sky Calcio, dopo una lunga storia con Rocco Attisani, si è legata sentimentalmente a Gianluigi Buffon nel lontano 2013. La coppia ha avuto anche un figlio. A causa dell’emergenza coronavirus, Gigi e la D’Amico hanno trascorso il periodo di lockdown in casa, condividendo 24 ore su 24. La giornalista ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato anche del periodo di quarantena.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la confessione della giornalista

Ilaria D’Amico è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’: la giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti parlando del mondo del calcio e della quarantena vissuta insieme al suo compagno Buffon. “Prima, per via degli impegni lavorativi, con Gigi non ci vedevamo con continuità. Ora veniamo da sessanta giorni in casa insieme e ci siamo conosciuti a pieno. Prima al massimo passavamo insieme le quattro settimane di vacanze. Allenandomi con lui mi è venuta la pubalgia. Mai più lavorerò con lui“. La D’Amico ha anche svelato la sua fede calcistica: nonostante tutti pensano che lei sia juventina, il volto di Sky Calcio nutre grandi simpatie per la Lazio.

Ilaria D’Amico ha un profilo Instagram seguito da quasi 20mila follower: la romana ama condividere i suoi scatti mettendo in risalto la sua classe.