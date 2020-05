Che spettacolo Justine Mattera: la italo-americana stupisce non solo con le sue forme irresistibili ma anche per un altro aspetto.

È sempre più provocante Justine Mattera. La soubrette italo-statunitense continua imperterrita a mostrarsi in pose di estrema sensualità su Instagram. Lei appare bellissima e con una scollatura da capogiro in uno degli ultimi post che ha dato in pasto ai suoi followers. La Mattera non è nuova ad immagini come questa, nelle quali l’immaginazione trova poco spazio. Il resto lo fanno i suoi (pochi) vestiti, le pose e gli sguardi.

Justine Mattera, la citazione colta: “Perché vi sorprendete?”

Lei scrive: “Sicuramente la maggior parte del pubblico troverà difficile conciliare la figura di soubrette– sosia-Lingerie enthusiast-ciclista con l’immagine di una laureata in lettere ed appassionata di poesia e arte rinascimentale”. Poi in un altro post scrive: “Nonostante tutto ciò ancora spesso sogno di diventare professoressa di letteratura”. E si lascia andare anche ad un consiglio riguardo alla letteratura. “Date un approfondito sguardo a ‘The Wasteland’ di T. S. Eliot. È la poesia più importante del ventesimo secolo e ciò che sta accadendo oggi la rende ancora attuale”.

Visualizza questo post su Instagram 𝓦𝓪𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓽𝓸 𝓭𝓮𝓬𝓲𝓭𝓮 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓽𝓸 𝓭𝓸 𝓷𝓮𝔁𝓽. Buondí. Un post condiviso da Justine (@justineelizabethmattera) in data: 15 Mag 2020 alle ore 11:53 PDT

Inutile dire che i suoi ultimi post sono piaciuti subito a tutti.