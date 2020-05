La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 18 maggio

Anche oggi, come di consueto, la Protezione Civile ha aggiornato sul proprio sito il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da coronavirus in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso circa un’ora fa il nuovo bollettino per aggiornare il quadro della situazione relativa all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla nota diffusa, si è registrato nelle ultime 24 ore un nuovo calo per quanto riguarda i positivi attuali al virus ed i pazienti, le cui condizioni hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. Salgono, invece, ancora i decessi ed i contagi complessivi, con incrementi, però, molto lontani dai numeri registrati nel pieno dell’emergenza.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 18 maggio, ancora in calo gli attualmente positivi

È scattata oggi la Fase 2 bis dell’emergenza coronavirus in Italia con nuovi allentamenti delle misure di contenimento che traghettano il Paese verso un ritorno alla normalità. Parallelamente all’avvio della nuova fase arrivano dati confortanti dal bollettino della Protezione Civile diffuso nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio. Stando alla nota del Dipartimento, scendono ancora i soggetti attualmente positivi che ad oggi sono 66.553, ossia 1.798 in meno di ieri. Di questi 749, con un decremento di 13 pazienti da ieri, sono ricoverati in terapia intensiva. I guariti salgono, invece, a 127.326, ossia 2.150 in più rispetto alla giornata di ieri.

Purtroppo si è registrato un nuovo incremento dei decessi (+99) che ha portato il bilancio complessivo delle vittime a 32.007. Infine, si evince dal bollettino, il totale delle persone positive al Covid-19 in Italia è di 225.886, 451 in più di ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 18 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 85.019– 15.5423 – 42.403;

– Piemonte – 29.619 – 3.632 – 16.113;

– Emilia Romagna – 27.267 – 3.986 – 17. 756;

– Veneto – 18.950 – 1.803 – 13.143;

– Toscana – 9.961 – 961 – 6.399;

– Liguria – 9.191 – 1.367 – 5.485;

– Lazio – 7.485 – 628 – 3.031;

– Marche – 6.678 – 984 – 3.379;

– Campania – 4.695 – 399 – 2.623;

– Puglia – 4.386 – 471 – 1.920;

– Trento – 4.351 – 453 – 3.650;

– Sicilia – 3.395 – 267 – 1.589;

– Friuli Venezia Giulia – 3.198 – 320 – 2.257;

– Abruzzo – 3.193 – 388 – 1.392;

– Bolzano – 2.582 – 291 – 1.984;

– Umbria – 1.424 – 73 – 1.274;

– Sardegna – 1.353 – 126 – 847;

– Valle d’Aosta – 1.174 – 143– 971;

– Calabria – 1.151 – 95 – 655;

– Molise – 422 – 22 – 183;

– Basilicata – 392 – 27 –272.

Nelle ultime 24 ore, stando alla mappa, non si sono registrate vittime a Trento, nelle Marche, ed in Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero nuovi casi di contagio, invece, in Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata

