Paolo Bonolis e la dedica commovente a Luca Laurenti – FOTO

Paolo Bonolis e la dedica commovente a Luca Laurenti. Il post pubblicato su Instagram ha fatto commuovere i loro fans che li seguono da sempre

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono il duo più amato della nostra televisione. Sullo schermo recitano dei ruoli ben precisi: Luca, che è dotato di grande intelligenza, fa quello un po’ stupido che non capisce mai nulla. E Paolo, quello intelligente, che lo prende in giro e lo rimprovera continuamente. Dietro lo schermo, però, si nasconde una grandissima amicizia tra di loro.

Paolo Bonolis commuove i social con un post

Come non potrebbe essere così? Si conoscono da tantissimi anni e sono l’uno la famiglia dell’altro. Un po’ di tempo fa, a Verissimo, Bonolis ha raccontato un po’ di cose che hanno vissuto insieme, come si sono conosciuti e come sono diventati così importanti l’uno per l’altro. Un affetto che li lega da tantissimi anni e che non li ha mai visti separati. Sono inseparabili e rappresentano da tantissimi anni una coppia affiatatissima che, passando di trasmissione in trasmissione, riesce ad adattarsi in ogni contesto. I due che sono professionalmente legati dal 1991, non potrebbero più fare a meno l’uno dell’altro. E sarà che in questo periodo di mancanza avranno sentito la mancanza l’uno dell’altro, perché Paolo ha pubblicato un video del suo amico con una didascalia che ha commosso tutti: “Quanto sei bravo Frate Mio – Luca Laurenti in Cant’ Stop The Feelin, Da Music 2017”.

