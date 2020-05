Silvia Romano parla d’amicizia su Facebook citando il Corano

Silvia Romano ha scritto un post sul proprio profilo Facebook e ha citato un versetto del Corano per parlare d’amicizia.

La giovane volontaria di Milano, che si è convertita all’Islam durante la prigionia in Somalia, ha riportato su Facebook la parte di un capitolo intitolato ‘Esposti chiaramente’. Silvia Romano, che è stata prigioniera per 18 mesi di Al Shabaab, dopo essere stata rapita in Kenya, ha scelto una frase che sembra essere il naturale continuo di un post pubblicato pochi giorni fa. In quell’occasione, la cooperante 25 enne aveva invitato gli amici a non arrabbiarsi per difenderla dall’odio che si è scatenato sui social per via del riscatto e della sua conversione all’Islam.

La citazione del Corano postata da Silvia Romano

La citazione postata da Silvia Romano è la seguente: “Non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona. Respingi quella con qualcosa che sia migliore: colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico affettuoso”.

“Ma ricevono questa (facoltà) solo coloro che pazientemente perseverano – si legge ancora nel versetto del Corano -, ciò accade solo a chi già possiede un dono immenso”.