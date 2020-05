Auto con a bordo due 20enni finisce fuori strada: tragico il bilancio

In un incidente, consumatosi nella serata di ieri a Trevenzuolo (Verona), un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, mentre una 20enne sarebbe rimasta gravemente ferita.

Tragico incidente stradale nella serata di ieri sulla strada Provinciale 50/A nel territorio di Trevenzuolo, comune in provincia di Verona. Stando alle prime informazioni, un’auto con a bordo due ragazzi si sarebbe ribaltata all’uscita di una curva finendo fuori dalla carreggiata. Nel terribile impatto, uno dei due occupanti del veicolo, un ragazzo di 28 anni, ha perso la vita, mentre l’altro, una 20enne, è rimasta gravemente ferita. La ragazza si troverebbe ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia stradale.

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio del drammatico incidente consumatosi nella serata di ieri, domenica 17 maggio, sulla strada Provinciale 50/A a Trevenzuolo, in provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, una Fiat 600, all’uscita dalla curva, si sarebbe capovolta ed avrebbe finito la sua corsa fuori dalla carreggiata contro una siepe. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 28 anni di origine calabresi, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 28enne, deceduto sul posto. Sul veicolo viaggiava anche una ragazza di 20 anni, anch’essa di origini calabresi, che avrebbe riportato ferite gravi nell’impatto. I sanitari hanno trasportato d’urgenza la giovane presso l’ospedale di Brescia, dove ora sarebbe ricoverata in condizioni critiche.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Gli agenti della Polizia hanno provveduto ai rilievi e stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alle cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.

La salma della vittima, come riporta Fanpage, è stata trasferita presso il centro di medicina legale dell’ospedale di borgo Roma per l’autopsia.