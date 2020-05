Whoopi Goldberg, età, carriera, vita privata e curiosità sull’attrice

Whoopi Goldberg, chi è l’attrice do Sister Act e sostenitrice dei diritti omosessuali. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere

Whoopi Goldberg è una celebre attrice statunitense. È famosa non solo per la sua bravura, in ruoli comici, come quelli drammatici, ma anche per la sua simpatia e per il suo attivismo nei confronti dei diritti omosessuali. Si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale per il suo ruolo in Sister Act.

Nonostante si sia fatta notare in età adulta, il favore del pubblico nei suoi confronti è ampio.Tanti i riconoscimenti che la donna ha ricevuto. Tra quelli più ambiti la soddisfazione di essere tra le quindici persone al mondo ad ave ottenuto l’EGOT che raggruppa i quattro premi annuali più famosi dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Whoopi Goldberg, dalla carriera alla vita privata

Caryn Elaine Johnson, alias Whoopi Goldberg, è nata a New York il 13 novembre 1955. Fin da piccola è appassionata al mondo dello spettacolo. Esordisce giovanissima infatti, a solo 8 anni è già in teatro. Nonostante questo il suo successo arriva in età adulta ma come abbiamo visto questo non gli ha tolto la possibilità di arrivare in alto.

LEGGI ANCHE –> Diodato, chi è: vita privata e carriera del vincitore di Sanremo

Il suo successo arriva nel 1985 con il film “Il colore viola” di Steven Spielberg incentrato sui temi della violenza, del razzismo e degli abusi. Con la sua interpretazione di una donna afro americana Whoopi vince un Golden Globe. Il 1990 è l’anno di “Ghost – Fantasma”, al fianco di Patrick Swayze e Demi Moore. E in questa occasione la Goldberg vince proprio l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Per lei un valore doppio in quanto è stata la seconda donna afroamericana a riceverlo.

Ma di certo tutti la ricordano per il famosissimo “Sister Act”. Nel 2002 le è stata anche dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Nel corso della sua vita non sono mancate delle piccole cadute dalle quali però si è rialzata. Da giovane ha avuto problemi di tossicodipendenza ma grazie Alvin Martin, assistete sociale che l’ha seguita, diventato poi suo marito, ne è uscita. Il matrimonio avvenuto nel 1973 non è stato eterno e dopo sei anni è arrivato il divorzio. Così l’attrice si è trasferita a San Diego con sua figlia Alex Martin che ha seguito la carriera della madre. È infatti produttrice e attrice e ha recitato al fianco della madre nel sequel di “Sister Act”. E proprio grazie alla figlia Alex la Goldberg è diventata nonna giovanissima, all’età di trentaquattro anni.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | ritorno in tv con sorpresa | “Gambe da favola” | FOTO

Nel 1986 la Goldberg si è sposata per la seconda volta con il direttore della fotografia David Claessen. Anche questo rapporto dura poco. Da lui divorzia dopo soli 3 anni. Un solo anno, invece, è durato il terzo matrimonio con Lyle Trachtenberg.