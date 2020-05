Asia Argento, il messaggio d’addio struggente su Instagram – FOTO

Asia Argento dedica un messaggio d’addio struggente a un suo caro amico, una persona scomparsa negli ultimi giorni: le parole dolcissime dell’attrice

Negli anni, Asia Argento ha fatto spesso discutere per i suoi numerosi atteggiamenti controversi. Un personaggio per niente facile, ma anche capace di slanci di grande sensibilità e umanità. Come nell’occasione del ricordo di Michel Piccoli, lo storico attore scomparso a 94 anni. Asia coltiva un ricordo speciale di Michel, che aveva conosciuto grazie a suo padre, e lo spiega nel suo ultimo post su Instagram, con un dedica dolcissima.

Asia Argento, il ricordo di Michel Piccoli: “Grazie per avermi reso parte della tua vita”

Per Asia, Piccoli era non solo un maestro ma anche un amico e un confidente. Nel post si vede una foto in bianco e nero di diversi anni fa, dove la figlia d’arte, giovanissima, parla con l’attore. “Grazie di avermi reso parte della tua vita, grazie di avermi arricchita con il tuo affetto, di aver condiviso tutto quando ero solo una ragazzetta curiosa, di avermi impreziosita, mantenendo il contatto nei decenni”, scrive la Argento.

Il saluto, per una persona così importante nella sua vita e nella sua formazione, è ancora più delicato e commovente. “Adesso ti saluto senza averti potuto stringere un’ultima volta, ti dico au revoir maestro e compagno di viaggio”, chiude così Asia il suo post

