Due gemelline di 3 anni sono decedute in un incendio divampato all’interno di una casa di Barlow, in Australia. Le piccole erano sole in casa quando si è innescato il rogo.

Una terribile tragedia si è consumata a Barlow in Australia, dove in un incendio divampato all’interno di un’abitazione sono morte due gemelline di 3 anni. Le vittime, secondo quanto riportano i media locali e la redazione italiana de Il Gazzettino, si trovavano sole in casa poiché la madre era uscita per pochi minuti. Al rientro, la donna ha ritrovato la casa in fiamme ed ha immediatamente contattato i soccorsi ed i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto. I soccorritori purtroppo, domate le fiamme, non hanno potuto far nulla per le due piccole gemelline ritrovate senza vita.

Australia, incendio in un’abitazione di Barlow: due gemelline di 3 anni perdono la vita

Due gemelline di soli 3 anni hanno perso la vita in un incendio divampato in un’abitazione a Barlow, cittadina del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Secondo quanto riportato dai media locali e dalla redazione de Il Gazzettino, le due piccole Aisha e Lailani erano in casa da sole, mentre la madre, Tanika Ford, era uscita insieme all’altra figlia per pochi minuti. In quei frangenti, per cause ancora da accertare, è scoppiato il rogo costato la vita alle gemelline. Rincasata, la donna ha visto le fiamme ed ha subito contattato i soccorsi che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. I pompieri, che hanno trovato la porta chiusa dall’esterno, hanno domato le fiamme, ma purtroppo per Aisha e Lailani era troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti di rito anche gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell’incendio. Bob Noble, sovrintendente di polizia del distretto di Riverina, come riporta Il Gazzettino, ha spiegato che il rogo possa essersi innescato dal camino acceso.

Il dirigente della polizia ha affermato che quanto accaduto è una tragedia che ha colpito l’intera comunità.