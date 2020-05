Caterina Balivo, cala il gelo in diretta: “giù le mani da mio marito”

Caterina Balivo gela l’ospite in diretta nella puntata di Vieni da me tirando fuori la gelosia per il marito Guido Maria Brera: “giù le mani”.

Caterina Balivo gela Gigi Marzullo, ospite della puntata di Vieni da me tirando fuori la propria gelosia nei confronti del marito, Guido Maria Brera. La conduttrice ha ospitato Gigi Marzullo che ha risposto alle domande al buio. Il conduttore, rispondendo ad una domanda, ha ammesso che gli sarebbe piaciuto essere più carino tirando così in ballo il marito della conduttrice.

Caterina Balivo gelosa del marito Guido Maria Brera: “dì alle tue amiche di tenere giù le mani”

Caterina Balivo è solita raccontare anche le propre cose private a Vieni da me. Nella puntata in onda il 19 maggio, durante l’intervista realizzata a Gigi Marzullo, ha dimostrato di essere molto gelosa del marito Guido Maria Brera da cui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora.

“Cosa cambierei di me? Insomma se fossi stato più carino sarei stato più felice. Io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo… Gli amici mi dicono che tu sei bellissima, alcune amiche mi dicono che tuo marito è un bell’uomo”, ha dichiarato Marzullo.

La conduttrice, dopo aver ascoltato le parole del proprio ospite, ha poi commentato: “Dì alle tue amiche di stare buone e chiudere gli occhi!”.

Sempre durante l’intervista con Marzullo, la Balivo si è lasciata andare a qualche commento su quello che potrebbe essere il futuro della trasmissione. “Due volte sono stato ospite al tuo programma, e non c’è due senza tre. Quindi quando cominci la prossima edizione di questo programma?”, ha chiesto Marzullo alludendo alla possibilità di tornare con la moglie Antonella. “Dio vede e provvede, finiamo il 29 maggio“ ha risposto la Balivo a cui Marzullo ha replicato – “Finisci momentaneamente…“. Colta di sorpresa, la conduttrice ha così tagliato corto: “Puoi tornare la settimana prossima”.