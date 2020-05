Champions League, il piano di riserva della Uefa per i campionati in ritardo

Champions League, il piano per le coppe europee è la disputa ad agosto, ma i campionati potrebbero partire ancora in ritardo: ecco la soluzione della Uefa

Il calcio ha ripreso in Germania, con le prime partite della Bundesliga dopo il lockdown. Per gli altri campionati, bisognerà attendere giugno, se tutto andrà per il verso giusto. Non solo la Serie A ma anche Liga e Premier League provano a tornare in campo entro il mese prossimo. Per dare maggior tempo alle federazioni, il Comitato Esecutivo Uefa ha rinviato la riunione in programma il 27 maggio al 17 giugno. La deadline per fissare ripresa dei campionati e data conclusiva sarebbe stata il 25 maggio.

Champions League, programma ‘ridotto’: sfide in gara secca

A queste condizioni, è possibile che il termine ultimo del 2 agosto per terminare tutti i tornei nazionali debba subire un ulteriore slittamento. In questo modo, ne andrebbe a risentire il calendario delle coppe europee, che dovrebbe essere concentrato tutto nel mese di agosto. La Uefa, secondo ‘Sport Mediaset’, intenderebbe varare un piano B nel caso in cui questa eventualità si verificasse.

Per far sì che Champions League ed Europa League si concludano entro fine agosto, quarti di finale e semifinale potrebbero disputarsi in gara secca. Per i quarti, il campo designato sarebbe quello della squadra con miglior coefficiente Uefa. Quindi, Final Four ad Istanbul, con semifinali e finale nell’arco di quattro giorni.

