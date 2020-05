Coronavirus, cocacola e mentos ci rendono immuni: verità o bufala

Il mondo delle fake news spopola in questo periodo di emergenza pandemica da coronavirus: continua il valzer di bufale?

L’argomento più chiacchierato del momento è senz’altro il coronavirus. La pandemia ha coinvolto l’intero pianeta, seminando vittime. L’alto contagio ha interessato milioni di cittadini tra coloro che erano affetti da gravi patologie e a sorpresa anche giovani adulti sani. Ad oggi la curva epidemiologica si è notevolmente abbassata, almeno in Italia, ma nel periodo della piena, il coronavirus è stato oggetto di molteplici speculazioni.

Dalle parole dei virologi e degli esperti sul misterioso comportamento del virus che hanno tenuto incollato alle tv i telespettatori alla ricerca di un rimedio efficace di prevenzione, fino alle fake news apparse su alcuni giornali.

In questi giorni i social sono stati presi d’assalto da una varietà di spiegazioni su come combattere il virus. La maggior parte di esse si sono dimostrate bufale o dichiarazioni infondate di presunti protagonisti da tastiera.

Coca Cola e Mentos, mix che rende immuni dal Covid-19

Il mondo delle bufale è ormai all’ordine del giorno. Oggi si sfrutta il più delle volte l’ignara attitudine generica legata al coronavirus per inculcare alla popolazione parole senza alcun fondamento.

Il triste fenomeno legato alle fake news sembra non avere freni, anzi rilancia. Oggi si parla di Coca Cola e Mentos, un mix terribile che può rendere immuni dal covid-19. L’ultimo racconto da favola è stato segnalato su bufale.net e rispolvera l’effervescente rapporto tra le note caramelle Mentos e la bevanda più consumata al mondo: la coca cola.

La fake news dell’ultima ora sta circolando su WhatsApp in queste ore, ma non ha alcun scopo educativo ai fini culturali. La speculazione nasce come accompagnamento alla cura da plasmaterapia anti-covid, ma sembra un’altra trovata fuori luogo.

L’assunzione di Coca-Cola con Mentos renderebbe qualsiasi individuo immune dal coronavirus. Nulla di più errato, se non produttivo per spendere qualche ora del proprio tempo libero e divertirsi a fare questo simpatico esperimento in compagnia del proprio amico.