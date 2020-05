Emily Ratajkowski e l’intimo striminzito , fan in delirio – VIDEO

La bellezza folgorante di Emily Ratajkowski torna a far impazzire i suoi fan. La top model inglese, infiamma gli animi su Instagram pubblicando foto mozzafiato

Molti di noi si sono presi un po ‘di tempo per adattarsi alla situazione di quarantena nelle settimane passate. Abbiamo tirato fuori i pantaloni larghi della tuta, felpe oversize e pantofole di dubbio gusto. Non è così per la straordinaria Emily Ratajkowski. Su Instagram dà sfoggio della sua figura affusolata e scolpita. Sempre truccata, pettinata, broncio seducente e sguardo ammiccante.

Quasi ogni giorno mette su un nuovo set accogliente all’interno delle camere della sua casa e ci invita a condividere con lei un pezzo della sua intimità. La top model sta passando il suo periodo di lockdown a New York City con il marito Sebastian Bear-McClard, il quale si presta spesso e volentieri ad apparire con lei nei suoi scatti sui social network.

Emily Ratajkowski: i suoi scatti hot su Instagram

Emily Ratajkowski è testimonial di una nota marca di costumi da bagno. Non si risparmia assolutamente nel mostrare e mostrarsi con indosso dei bikini striminziti che lasciano poco all’immaginazione.

Ne ha fatta di strada la ragazza. Ha fatto breccia nei cuori di tanti. E’ diventata celebre apparendo nel famosissimo videoclip della canzone Blurred Lines cantata da Robin Thicke e Pharell Williams. Da quel momento solo fama per lei. Ha sfilato per Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace.

Adesso la ritroviamo professionista affermata e ricercatissima. I suoi follower su Instagram raggiungono numeri da capogiro, oltre i 26,3 milioni. I click e le visualizzazioni sono innumerevoli.

La modella non risparmia anche scene di vita quotidiana, accoccolata sul letto insieme al suo fido cagnolino Colombo, intenta a farsi coccolare da marito tra candide lenzuola e lasciandosi andare a pensieri di libertà non appena la crisi da pandemia sarà finita.

