Emma condivide un post sul concerto ‘Una Nessuna Centomila’

Emma Marrone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il post del magazine ‘GQ’ sul concertone ‘Una Nessuna Centomila’, che si doveva tenere il prossimo 19 settembre a Campovolo.

Le protagoniste ad alternarsi sul palco, insieme ad alcuni colleghi uomini, dovevano essere Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Emma, Alessandra Amoroso e Laura Pausini per gridare un NO deciso alla violenza di genere. Il concertone però è stato rimandato a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. Di seguito il post ripostato da Emma di ‘GQ‘: “Covid-19 ha ulteriormente peggiorato la condizione femminile in Italia. Il concerto #unanessunacentomila previsto per il 19 settembre non può essere confermato per l’emergenza sanitaria in atto. Ma @fiorellamannoia, @real_brown, @giorgiaofficial, @officialnannini, @laurapausini, @amorosoof e @elisatoffoli non si fermano, non si lasciano abbattere. Anzi, hanno scelto la copertina di #GQItalia per rilanciare la loro battaglia di principi contro la violenza di genere e parlare agli uomini italiani”.

Il post del magazine ‘GQ’ ripostato da Emma Marrone

“GQ, il maschile con oltre 20 anni di storia – si legge ancora nel post -, ha scelto di essere al loro fianco, di tingere di rosa fluo il logo e di sensibilizzare con il numero «Uomini che amano le donne» le coscienze dei suoi lettori”.

“Repostate questa copertina. Date forza al valore culturale di un’idea di giustizia – si legge infine nel post – che non deve arretrare per un virus. Grazie @audiffredi : #GQCONLEI

#GQmaggiogiugno2020″.