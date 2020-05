Filippo Roma, età, figli, carriera e vita privata della Iena

Filippo Roma, ecco chi è l’inviato e conduttore de Le Iene. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere

Filippo Roma è uno degli storici inviati de Le Iene, il programma in onda su Italia 1 con il quale lavora dal 2004. Negli ultimi tempi lo vediamo oltre che nei servizi anche dietro al bancone del programma che conduce insieme ai suoi colleghi Giulio Golia e Matteo Viviani che si alternano con la conduzione tutta la femminile fatta da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Il soprannome del giornalista è ‘il Moralizzatore’ perché cerca di portare tutti i personaggi che intervista e che sono protagonisti dei suoi servizi sulla retta via.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla Iena Filippo Roma.

Filippo Roma, dalla carriera alla vita privata

Filippo Roma è nato a Roma il 16 gennaio del 1970. È laureato in Economia e Commercio e, nei primi tempi, prima che sbarcasse in tv, ha lavorato come responsabile della riscossione crediti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia inviando una sua sceneggiatura a Mario Monicelli con la quale, il Maestro, realizzò un cortometraggio, Sempre i soliti, presentato nel 1997 al Festival di Venezia. Ha lavorato anche a Radio Capital come autore di testi.

Nel 2016 la Iena è stata condannata per diffamazione e il pagamento di mille euro di multa e a un risarcimento di 52 mila euro da versare a Cairo Editore, ai direttori responsabili di Nuovo e Diva e Donna e a una giornalista di una delle due testate. Tutto questo per aver screditato alcune interviste pubblicate sui due settimanali. Nel 2012 è stato anche protagonista di una rissa con Luca Barbareschi.

È molto tifoso della Roma, passione che ha ereditato da suo nonno che giocava nelle giovanili giallorosse.

Filippo Roma è molto riservato e tiene la sua vita privata fuori dai riflettori. È sposato e ha due figli, Francesco ed Elisa. Ma oltre a questo non si sa nulla. I suoi amori non appaio nemmeno in qualche scatto social.

Era molto legato alla sua collega Nadia Toffa, che dopo la sua scomparsa ha voluto ricordare con un post molto intimo e commovente.