Funerale di Greta: commozione ed incredulità per la morte prematura della bimba di tre anni a causa di un annegamento. Un’intera comunità immersa nel dolore

Si è spenta in una giornata di primavera la piccola Greta. La bambina di soli tre anni si è allontanata da casa a Poggiarello, in località Capodacqua di Foligno. Al suo seguito i suoi cani, due labrador e un meticcio. I genitori hanno dato immediatamente l’allarme dopo essersi accorti della scomparsa. Oltre due ore è durata la ricerca di Greta. Purtroppo l’epilogo noto non ha lasciato esiti positivi. Il corpicino della piccola è stato trovato privo di vita, annegata in una piscina di una villa vicina e disabitata in quel momento, a circa un chilometro di distanza dalla sua abitazione.

Funerale Greta: le parole del vescovo di Foligno

Ieri si sono svolti i suoi strazianti funerali. E’ piovuto in provincia di Foligno. Don Luigi Bonollo, parroco vicino ai familiari di Greta, ha detto che anche il cielo era in lacrime per l’accaduto. Una piccola bara candida, rose bianche e rosse, commozione e sgomento per i due genitori ancora increduli che hanno trascorso la celebrazione del rito funebre in ginocchio accanto alla loro bambina. Monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno, in un’omelia toccante ha detto: “Gioca con gli angeli in Paradiso; lasciati prendere in braccio dalla Madre di Dio e trova il modo di accarezzare i tuoi genitori.”. Per volontà di mamma e papà sarà creato un giardino pieno di rose in memoria della bambina, verrà chiamato il ’’Roseto di Greta’’.

Ai funerali hanno partecipato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e le forze dell’ordine e i cani fedelissimi, compagni di Greta che fino all’ultimo hanno tentato di salvarla, portandola a bordo piscina, senza purtroppo riuscirci.

