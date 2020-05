Giovanni Floris: età, altezza, peso, moglie, figli e curiosità

Chi è Giovanni Floris, conduttore del talk-show Dimartedì in onda su su LA7? Età, altezza, peso, moglie, figli, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Giovanni Floris è un giornalista, scrittore, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Dopo aver condotto per dodici anni Ballarò, ogni martedì sera, in prima serata su La7, conduce DiMartedì, ma chi è davvero Giovanni Floris? Andiamo a scoprire tutto.

Giovanni Floris: età, altezza, peso e vita privata

Giovanni Floris nasce il 27 dicembre 1967 a Roma. Pesa 78 kg ed è alto 180 cm. E’ figlio di Bachisio Floris, scrittore e autore televisivo e dell’insegnante Pergentina Pedaccini. Dopo la maturità classica, si laurea in Scienze Politiche alla LUISS di Roma iniziando poi a collaborare Gino Giugni e Luciano Pellicani, esperti di economia.

La passione per il giornalismo lo spinge a tentare tale strada e supera il concorso d’accesso alla scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia diventando poi giornalista professionista. Inizia, così, la sua lunga e brillante carriera giornalistica come inviato nel mondo. Un lavoro che gli ha permesso di viaggiare e conoscere tantissimi Paesi sa in Europa che all’estero.

Nel 2001, anno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, Floris era in città e si ritrovò insieme ad altri tre colleghi a raccontare quei giorni terribili per la Rai. Successivamente fu nominato corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti d’America. Nel 2002 torna in Italia per condurre Ballarò, talk show politico che ha condotto per dodici anni. “Me ne vado per una scelta editoriale, la Rai non sposava le mie idee”, spiegò in una nota ufficiale il giornalista motivando la scelta di lasciare la Rai dopo anni di servizio.

Per quanto riguarda la vita privata, il giornalista è sposato con Beatrice Mariani da cui ha avuto due figli, Valerio e Fabio.