La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 19 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il nuovo aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia.

Sono ancora in discesa i dati relativi all’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus nel nostro Paese. Come accade da giorni, è stato registrato un nuovo calo per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi e per i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Parallelamente crescono i soggetti guariti che giungono a quasi 130mila. Infine si è registrato un nuovo incremento di decessi che comunque è sensibilmente più basso rispetto a quelli quotidianamente registrati nei mesi di marzo e aprile.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati aggiornati al 19 maggio, quasi 130mila guariti nel nostro Paese

Il nuovo bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, dal Dipartimento della Protezione Civile fa emergere ulteriori decrescite dell’epidemia da Covid-19. Nel dettaglio, come si legge nella nota, i soggetti attualmente positivi sono scesi a 65.129 con un decremento nelle ultime 24 ore di 1.424 unità. In calo anche i pazienti nelle terapie intensive degli ospedali: ad oggi 716, ossia 33 in meno di ieri. I soggetti che sono guariti dal virus dall’inizio dell’emergenza sono 129.401 (+2.075). Purtroppo con nuove 162 vittime si è aggravato il bilancio dei decessi che è giunto alla drammatica cifra di 32.169.

Infine, riporta il bollettino, le persone risultate positive al virus complessivamente nel nostro Paese sono 226.699, 813 in più di ieri. Il nuovo decremento è di quasi il doppio di quello registrato nel bollettino di ieri (451).

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 19 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 85.481 – 15.597 – 42.593;

– Piemonte – 29.727 – 3.679 – 16.413;

– Emilia Romagna – 27.314 – 3.997 – 17.987;

– Veneto – 18.997 – 1.820 – 13.423;

– Toscana – 9.968 – 992 – 6.653;

– Liguria – 9.257 – 1.376 – 5.617;

– Lazio – 7.505 – 640 – 3.079;

– Marche – 6.675 – 986 – 3.561;

– Campania – 4.707 – 399 – 2.790;

– Puglia – 4.396 – 473 – 1.982;

– Trento – 4.358 – 455 – 3.699;

– Sicilia – 3.403 – 268 – 1.611;

– Friuli Venezia Giulia – 3.203 – 320 – 2.283;

– Abruzzo – 3.197 – 389 – 1.419;

– Bolzano – 2.587 – 291 – 1.988;

– Umbria – 1.427 – 74 – 1.287;

– Sardegna – 1.354 – 126 – 887;

– Valle d’Aosta – 1.175 – 143– 983;

– Calabria – 1.153 – 95 – 676;

– Molise – 422 – 22 – 188;

– Basilicata – 393 – 27 –282.

Confrontando la mappa di oggi con quella di ieri si evince che non sono state registrate vittime nelle ultime 24 a Bolzano ed in Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo caso di contagio in Molise, 3 in meno sono stati segnalati nelle Marche.

