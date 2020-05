Mario Giordano, età e carriera del giornalista

Mario Giordano nasce ad Alessandria il 19 giugno del 1966. È un giornalista italiano molto popolare per aver diretto il telegiornale “Studio Aperto”.

La carriera di Mario Giordano inizia nei primi anni ’90 all’interno della testata ‘Il nostro tempo’, settimanale cattolico abbastanza popolare a Torino. Tra i primi argomenti trattati dal giornalista piemontese ci sono dei pezzi sportivi e articoli riguardanti l’agricoltura. Il 4 aprile del 2000 viene nominato direttore del telegiornale ‘Studio Aperto’. Comincia così a diventare molto popolare e arrivano le prime parodie di artisti e comici della tv e della radio sulla sua voce squillante e stridula, oltre che sul tipo di telegiornale che dirige, in cui gossip, meteo e sondaggi di dubbia attendibilità, assumono ruoli di rilievo rispetto alle solite notizie dei Telegiornali nazionali. Non mancano le critiche anche da parte dei colleghi della stampa. I dati di ascolto però sono alti e sembrano dare ragione al direttore.

Mario Giordano fonda il quotidiano La Verità con Belpietro

Nel marzo del 2010 Giordano assume un nuovo incarico di direttore di NewsMediaset, testata d’informazione del gruppo di Cologno Monzese e lascia quindi ‘Studio Aperto’. La sua firma compare allo stesso tempo sul quotidiano di via Negri (su ‘Il Giornale’) in qualità di editorialista. Nel luglio 2016 lascia anche ‘Libero’ per seguire Maurizio Belpietro nella fondazione di ‘La Verità’. Il 12 aprile 2018 lascia la conduzione del TG 4 e al suo posto subentra Marcello Vinonuovo. Mario Giordano rimane direttore del T G4 fino al 6 maggio 2018, in quanto nominato direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione di Mediaset.

A settembre dello stesso anno conduce una nuova trasmissione, ‘Fuori dal coro’, dedicata all’attualità che va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4.