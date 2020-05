Miriam Leone, il messaggio di speranza della bella catanese – FOTO

Miriam Leone, catanese doc, classe 1985. Vincitrice del concorso Miss Italia 2008, su Insstagram fa sempre parlare di se.

La bella siciliana Miriam Leone, è sempre molto attiva sui social. Miss Italia 2008 è la mora più bella d’Italia e fa impazzire sempre i suoi fan con i suoi post- Nella giornata di ieri non ha messo una foto con protagonista la sua bellezza, ma ha scritto una frase che sicuramente fa riflettere: Di rinascite è fatta la vita.

Sempre..

Una frase bellissima, che forse racchiude il momento che stiamo vivendo tutti. Un momento di ripartenza e di rinascita, come il fiore che ha postato la bella Miriam.

La quarantena di Miriam Leone

Visualizza questo post su Instagram Di rinascite è fatta la vita. Sempre. 💖 Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 18 Mag 2020 alle ore 3:06 PDT

A proposito di quarantena, Miriam Leone, le scorse settimane ha messo un altro post malinconico che riportava un suo pensiero su questo momento drammatico che tutti noi stiamo vivendo: “Selfie quarantine e tempo libero.

Un po’ di questo tempo lo lascio vacante, affinché mi riempia, un po’ cerco di tenerlo occupato, affinché mi svuoti.

Ora, per esempio, non avevo nulla da fare.

Peró grazie ne vorrei dire tanti, a chi mi sta vicino in questo periodo e anche a chi lo fa a distanza, attraverso questo schermo che in questo periodo più che mai contiene cose preziose… ma niente è come chi posso toccare.

Buon week end amici, resistete. 💕”

La famiglia di Miriam Leone

Un bel rapporto anche con la sua famiglia Miriam. La settimana scorsa, in occasione della festa della mamma , ha mandato un messaggio d’amore alla donna, con una foto davvero commovente: Ci siamo piaciute da subito!

Auguri a tutte le mamme… E alla mia ❤️

#vivalamamma

#accussì

Miriam Leone, è stata protagonista delle serie 1992-1993-1994. Un successo esagerato su Sky. Nei panni di Veronica Castello, anche nella serie ha fatto impazzire tutti gli uomini che ha incontrato. E’ un incanto Miriam .

