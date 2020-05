Naike Rivelli e il posteriore di Mamma Ornella Muti al vento – FOTO

Naike Rivelli è una donna che non si fa problemi. Eccentrica, ama spesso far parlare di se. Inseparabile da Mamma Ornella Muti, su Instagram provoca spesso i suoi follower, trovando anche qualcuno che la riempie di insulti gratuiti

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo: “O famo strano” il VIDEO diventa virale

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, molto spesso si fa immortalare su Instagram in pose davvero provocanti, molto borderline. Proprio nei giorni scorsi, sempre sul suo profilo, ha messo un post che ritrae sua mamma sul letto mentre fa stretching solo con lo slip. Insieme alla foto, un messaggio che descrive la posa e la mamma: Ornella Muti 65 anni con un corpo da Urlo. Questa Foto ha un ©️copyright. This Photo of #ornellamuti has a #copyright #by #naikerivelli. Ho deciso di postare questo scatto rubato stamani alla mamma mentre faceva stretching 🙆🏻‍♀️ sul letto, cosa che fa ogni mattina prima di alzarsi. L’ho condivisa perché questa immagine, rappresenta in tutti i sensi, il risultato dello stile di vita che ha sempre condotto. Si vede la sua agilità, la sua incredibile flessibilità, la naturale bellezza di una donna che fa sport mangia sano e si sente a suo agio col suo corpo. Noi Siamo quello che pensiamo e quello che mangiamo . Bisogna avere Energia positiva in testa, e cibo sano nelle vene, muoversi e tenersi attivi sempre. Questo scatto le dedico a Helmut Newton un maestro della Fotografia, che fece alla mamma @ornellamuti delle foto che sono rimaste nella storia. Evviva la mamma, evviva la salute e la bellezza naturale ❣️❣️❣️❣️Evviva #helmutnewton Evviva #arte Evviva #photography #evviva #libertà #italia #italianactress #ornellamutifanpage #photocopyright #naikerivelli

E’ stata molto criticata Naike Rivelli per questo e nella serata di Lunedi , ha messo un’altra foto di Ornella Muti, sempre sul letto ma da una prospettiva differente: Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. 🙆🏻‍♀️🙄🧐🙈🙄🙄🙄🙄Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti @ornellamuti #ornellamuti .. possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame.? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile.. mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale… Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼❣️. Wow! #incredibile! #amazing #assurdo #photo #copyright ©️copyright #foto #naikerivelli

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La sensuale Miriam Leone dà spettacolo sui social – FOTO

Mamma e figlia, un rapporto davvero speciale

Naike Rivelli è la figlia dell’attrice Ornella Muti, icona dei film anni 80 e che ha fatto seognare milioni di italiani per la sua bellezza. Per parecchi anni, Naike, ha frequentato il produttore cinematografico iberico José Luis Bermúdez de Castro.

L’attrice , che ha partecipato anche al film Benvenuti al Sud, era convinta che l’uomo fosse suo padre, ma successivamente a un test del DNA richiesto dallo spagnolo i due sono venuti a conoscenza di non avere legami di parentela; Ornella infatti, ha poi dichiarato di non conoscere l’identità del padre di Naike. La stessa 45enne, ha dichiarato di non avercela mai avuta con Ornella: “Intanto voglio chiarire una cosa, e subito: quella mia testimonianza in tv non ha cambiato per niente il rapporto, ottimo, che ho con mia madre Ornella Muti. Contrariamente a quanto hanno pensato e scritto in molti . Ho parlato in un momento di grande relax, mi sono sentita libera e ho voluto raccontare l’esito dell’esame del Dna, che mi ha staccata definitivamente da un presunto padre (il produttore spagnolo De Castro, ndr) che per anni ha voluto fare il genitore in modo invadente e pesante. Un figura che ho vissuto male per anni», ha chiosato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Con Mamma ho viaggiato tantissimo

Con la mamma @ornellamuti ho viaggiato in tutto il mondo da quando sono nata. Ricordo che abbiamo visto di tutto nei viaggi che si facevano per girare i film in quei tempi. Luoghi di immensa Abbondanza e Ricchezza, altri spogli e sommersi dalla povertà. Abbiamo notato che dove c’è poco, la gente è più accogliente generosa e sorridente, mentre dove c’è Lusso c’è tristezza corruzione sopruso falsità illusione e dispersione e invidia e manipolazione . La mamma ha sempre condotto una vita semplice. Ha sempre vissuto in maniera molto hippie .. alla mano, umile. Non ha mai sperperato quello che con tanta fatica ha guadagnato, anzi se mai si è ingenuamente affidata a compagni e agenti che hanno fatto scempio del suo impero. È crollata ed è ripartita da zero più volte, sola, tranne il suo lavoro, la sua famiglia allargata, il suo talento e la sua professionalità. Non è mai scesa a compromessi. Nella vita privata indossava una camicia e un jeans di Armani. Non perché riceva soldi o percentuale, non per follower o per like, ma per amore di un amicizia che dura ancora oggi, e che le ha permesso di ricevere negli anni di collaborazione un guardaroba regalato , per rispetto alla sua persona e la sua arte, non per un ritorno economico o per fare “Fashion. “ Guardiamo bene i miti di ieri per poi valutare chi idolatrare oggi. Che fine hanno fatto coloro che sembrava avessero il mondo in mano…? I Brangelini.. Angelina e Brad. 🙈😱😳🥺😢🤭per esempio.. uno scempio la loro famiglia oggi. Non faccio nomi degli scempi nostrani perché il punto non è questo. Da bimba volevo arrivare in luoghi.. che poi osservandoli da vicino.. non sono poi così scintillanti e genuini come vogliono far sembrare. Oggi è tutta una rincorsa a farci comprare qualcosa e a cambiarne un altra. Mille versioni delle stesse cose . Siamo accumulatori seriali di oggetti inutili. Ci vendono veleno e li mangiamo perché lo dice l’influencer di turno. Siamo fuori contatto con noi stessi. Alienati dai nostri corpi e dalla realtà. Pensate che sono Comunista? Troppo diminutivo e politico come termine per me. Sono una creatura pensante con un anima un cuore una coscienza e un briciolo di umanità.

Insomma un rapporto davvero bello, viscerale. Non si separano quasi mai e sono sempre affiatate.