Riaperture, prezzi in aumento: dal caffè al parrucchiere

Secondo il Codacons ci saranno prezzi in aumento per il 30% di media: il caffè costerà anche 2 euro al banco a Milano, e a Firenze 1,70

Secondo il Codacons ci saranno prezzi in aumento per il 30% di media: il caffè costerà anche 2 euro al banco a Milano, e a Firenze 1,70. A Roma, ad esempio, è arrivato a costare anche 1,50. Gli esercizi commerciali, insomma, intendono recuperare il fatturato perso aumentando i prezzi che, con tutta certezza, non torneranno indietro una volta ritrovata la normalità. Un’inflazione che alla fine andrà a discapito del consumatore che non può rifarsi se non è egli stesso un venditore al dettaglio. Insomma, alla fin fine la crisi economica la pagheranno sempre gli stessi, si scarica sempre sul più debole della catena del lavoro.

Prezzi in aumento: le furbate all’autolavaggio

Tra l’altro l’inflazione provocherà altre conseguenze economiche. Sicuramente l’aumento generale dei prezzi porterà all’abbassamento dei consumi, che già sono previsti a causa di tante categorie di lavoratori che troveranno difficoltà a ritornare a guadagnare. Si pensi, ad esempio, ai lavoratori del settore turistico che avrà una contrazione inevitabile in tutte le zone colpite dal contagio di questi mesi. I rincari vengono segnalati anche per i parrucchieri e i ristoranti, con costi da oggi più alti per tagli, messe in piega. ” Speriamo si tratti di situazioni isolate, e che gli esercenti non decidano in massa di ritoccare i listini per rifarsi dei minori guadagni e dei costi di sanificazioni dei locali “, ha dichiarato il presidente di Codacons Carlo Rienzi.

All’autolavaggio, invece, in tanti fanno la sanificazione interna senza chiederlo al cliente chiedendo 5 euro a parte. Alcuni clienti si sono addirittura sentiti dire che è obbligatoria, cosa assolutamente falsa.