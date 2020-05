Ancora nessuna traccia di Giovanni Sottocornola, lo studente di 24 anni scomparso da 10 giorni da Calco, comune in provincia di Lecco.

Rimane un mistero la scomparsa di Giovanni Sottocornola, studente di Ingegneria di 24 anni, di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 maggio. Quella sera, il 24enne sarebbe uscito dalla sua casa di Calco, piccolo comune in provincia di Lecco, e non sarebbe più tornato. Da giorni sono scattate le ricerche, affidate alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e alla protezione civile, che ad ora non hanno portato ai risultati sperati. Il sindaco del paese, Stefano Motta, ha lanciato un appello pubblicato sulla pagina Facebook de Comune di Calco.

Lecco, ancora nessuna traccia di Giovanni Sottocornola, lo studente scomparso da 10 giorni

Non ci sono ancora notizie di Giovanni Sottocornola, ragazzo di 24 anni scomparso nel nulla dalla sera dello scorso 10 maggio a Calco, in provincia di Lecco. Secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, Giovanni sarebbe uscito dalla casa dove abita con i suoi genitori, in una zona boschiva del paese, in serata portando con sé il telefono, che, però, è risultato essere spento. Da qual momento si sono perse le tracce e sono scattate le ricerche per ritrovare il giovane studente di Ingegneria iscritto al Politecnico. Nel corso delle ricerche riprese ieri, lunedì 18 maggio, ed affidate a decine di volontari unitisi ai carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sarebbero stati trovati alcuni giacigli nei boschi. Si tratterebbe, riferisce Il Corriere della Sera, di bivacchi realizzati con dei rami, forse utilizzati per trascorrere la notte.

Non sono ancora chiari i motivi della scomparsa, ma si ipotizza che il 24enne possa essersi allontanato per la preoccupazione dovuta al suo corso di studi. Una volta allontanatosi da casa, poi Giovanni potrebbe aver perso l’orientamento perdendosi tra i boschi della zona. Le ricerche andranno avanti attraverso e si pensa all’utilizzo di droni insieme ai cani molecolari, già in campo da giorni.

❗️Appello per il ritrovamento di Giovanni Sottocornola di anni 24❗️𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐕𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐙𝐈𝐄, 𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐕𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐕𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐆𝐈𝐎𝐕𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈 𝐒𝐔𝐁𝐈𝐓𝐎 𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐁𝐈𝐍𝐈𝐄𝐑𝐈. 𝐄' 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄. Gepostet von VirusComune am Samstag, 16. Mai 2020

Il sindaco di Calco, Stefano Motta, anche attraverso un post condiviso sulla pagina Facebook del comune ha chiesto aiuto a tutti i residenti per trovare il ragazzo. L’appello è rivolto soprattutto a chi avesse informazioni sulla scomparsa che dovrà contattare i carabinieri.