Gli ultimi sondaggi politici raccolti per La7 mostrano risultati ed un quadro generale ben definito in quello che è il panorama italiano attuale.

La situazione attuale, praticamente mai vissuta in epoca moderna, ha delle ripercussioni anche in quelli che sono i sondaggi politici. Il telegiornale di La7, diretto da Enrico Mentana, ha commissionato uno studio apposito a Swg che riporta l’indice di gradimento degli italiani nei confronti dei soggetti principali.

Negli ultimi sette giorni ne viene fuori un calo generale che riguarda la destra. In particolare la Lega di Matteo Salvini è in calo di quasi un punto percentuale, pur restando in testa in quanto a preferenze totali nel discorso dei singoli partiti. Infatti il partito fondato ai tempi da Umberto Bossi è al 27%. Fratelli d’Italia pure è in calo e scende al 14%. Per entrambi la diminuzione è di rispettivamente lo 0,8% e lo 0,6%. Sale invece a sinistra il Partito Democratico. Nicola Zingaretti può sorridere in virtù di un generale +1,1%, che porta ora il PD a sei punti percentuali dalla stessa Lega.

Sondaggi politici, i recenti risultati per La7

Calo leggero poi per il Movimento 5 Stelle, che si assesta sul 16%. Diminuisce Forza Italia, dal 6 al 5,7%, invece sale Sinistra Italia, dal 3,1% al 3,7%. Pure Matteo Renzi ed il suo Italia Viva ottiene qualcosa, arrivando al 3%. In calo i Verdi, stabile Giovanni Toti. Il governatore della Lombardia, fuoriuscito da Forza Italia, ha fondato il suo partito Cambiamo! La perdita della destra nella settimana che va dal 12 al 19 maggio fa registrare un calo del 2% in totale.

Lega 27% (-0,8)

PD 20,6% (+1,1)

M5S 16% (-0,7)

FdI 14% (-0,6)

FI 5,7% (-0,3)

Sinistra It. 3,7% (+0,6)

IV 3% (+0,3)

Azione 2,6% (+0,1)+Europa 2,2% (+0,2)

Verdi 1,5% (-0,3)

Cambiamo 1,1% (=)

Altri 2,6% (+0,4)

Non si esprime 38% (=)

