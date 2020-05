Tommaso Zorzi, il lutto tremendo in un post su Instagram. L’influencer ha rivelato sui social di aver perso la sua nonna

Tommaso Zorzi è uno degli influencer più amati del web. Raccontando storie delle sue sventure amorose è conosciutissimo sui social e in tanti si rivedono in lui, nelle sue esperienze e nei suoi modi di fare. Infatti a giugno uscirà il suo primo romanzo: “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” che ha già riscosso un grandissimo successo. Le prevendite sono alle stelle.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> CHI È BARBARA D’URSO? Biografia della conduttrice della Mediaset

Tommaso Zorzi in lacrime su Instagram per la perdita di sua nonna

In un periodo così bello e di soddisfazioni e di traguardi professionali, però, è arrivata la tragedia. Erano venti ore che non metteva post su Instagram e storie, i suoi fans infatti stavano cominciando a preoccuparsi perché tutti i giorni è solito pubblicare appena si sveglia, mentre pranza o fa colazione o balla da solo in casa. Oggi, però, niente di tutto questo. È comparso in tardo pomeriggio, in lacrime, avvertendo i suoi followers di essere in Emilia Romagna perché è improvvisamente venuta a mancare la sua nonna. Un lutto inaspettato e devastante per lui che le era molto legato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> CHI È LUIGI MARIO FAVOLOSO?

I suoi followers gli hanno mandato messaggi e hanno inondato i suoi post di affetto e di condoglianze, esprimendo con qualche semplice parola tutta la loro vicinanza. Tommaso è una persona piena di vita e sempre entusiasta, ma anche estremamente sensibile. I suoi fans sono molto dispiaciuti di vederlo in queste condizioni e i social si sono riempiti di solidarietà per l’influencer.