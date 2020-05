“Il virus passerà come la Spagnola”, le parole di Giorgio Cosmacini

La convinzione del medico Giorgio Cosmacini: “Il virus passerà, la Spagnola è stata combattuta con le stesse misure igienico-sanitarie di oggi”

Per molti esperti il coronavirus passerà. Ad affermarlo è anche Giorgio Cosmacini, lo storico della Medicina, che durante un’intervista rilasciata al Corriere ha affermato: “Il coronavirus andrà via così come ha fatto l’influenza Spagnola”. Inoltre Cosmacini aggiunge che la globalizzazione ha poco a che fare con la diffusione del virus, perché c’è sempre stata. “Per affrontare il coronavirus – spiega – non ci può essere che una medicina pubblica e non privatistica”. Il virus si sta riducendo, afferma l’esperto: “I virologi ci dicono che il nuovo coronavirus non ha mutato struttura, dinamica, virulenza. Ci crediamo. – spiega – Gli epidemiologi affermano che non ha perso la sua capacità diffusiva. Crediamo anche a loro – continua – Ma la terza voce, quella dei clinici, che vedono i malati, ci racconta – insiste – che l’aggressività del virus appare ridotta e l’organismo umano reagisce meglio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirs Trump: “Sto facendo una cura di idrossiclorichina”

Il virus come la Spagnola

L’esperto Cosmacini è convinto che il covid-19 si estingua proprio come la Spagnola, pandemia influenzale che, secondo le stime, uccise 50 milioni di persone dal 1918 al 1920, infettandone più di 500mila. Il docente dell’Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano ha spiegato: “La Spagnola è stata combattuta con le stesse misure igienico-sanitarie di oggi: distanziamento sociale, quarantene, mascherine.”. Afferma: “Poi si è estinta per lisi, con progressiva attenuazione della sua aggressività, nel giro di un anno e mezzo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, cocacola e mentos ci rendono immuni: verità o bufala

Speriamo che l’esperienza dello storico Cosmacini sia d’aiuto agli scienziati che stanno lavorando da mesi al nuovo virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Intanto da ieri l’Italia è ripartita, piena di speranza per una nuova “vita”.