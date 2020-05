Per quanto riguarda la sorte di Ylenia Carrisi oggi la sua famiglia spera ancora di ritrovarla. Solo Al Bano è rassegnato, ma la speranza resta viva.

Sappiamo tutti della situazione che riguarda Ylenia Carrisi oggi come ai tempi della sua improvvisa scomparsa. Questo fatti di cronaca avvenne il 31 dicembre del 1993, quando l’allora 24enne figlia di Al Bano e Romina Power si trovava negli Stati Uniti, lontana dalla sua famiglia.

La primogenita dei due cantanti si trovava in un albergo di New Orleans, dove soggiornava assieme ad Aleksander Masekela. Si tratta di un controverso personaggio che ha avuto anche dei problemi con la giustizia, sia prima che dopo questo triste avvenimento. Si è detto di tutto su quello che potrebbe essere il destino della ragazza, che oggi avrebbe quasi 50 anni. Nel frattempo mamma Romina ed i fratelli Yari, Cristel e Romina Jr. non hanno mai perso le speranze di rivedere Ylenia Carrisi viva. Proprio Yari ne ha parlato diverse volte, anche in tempi recenti, affermando di avere viaggiato molto in cerca di indizi. E sostenendo anche di avere qualche ipotesi riguardo a quanto successo a suo tempo.

Ylenia Carrisi, lo scatto che riaccende la speranza

Come se non bastasse, sia lui che Romina sono soliti postare messaggi molto teneri rivolti ad Ylenia. Non di rado capita di vedere immagini e foto di famiglia inediti e mai mostrati prima. Insomma, Al Bano a parte, l’intera famiglia non ha perso le speranze di ritrovarla. C’è anche una pagina su Instagram, ‘We Miss You Ylenia’ che pubblica contenuti dedicati alla più grande dei figli Carrisi. In una delle ultime immagini pubblicate vediamo lei da giovane con un sorriso incantevole. E sono tantissimi i commenti di apprezzamento. Una utente scrive quanto segue. “Cara Ylenia noi che siamo il pubblico che ama tanto la tua mamma non riusciamo a dimenticarti”.

“Immagina cosa possono provare i tuoi cari. Una sofferenza continua. Chissà che non avvenga davvero un miracolo e che loro possano di nuovo riabbracciarti. Con tanto affetto”.