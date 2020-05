Curiosità su Alessandro Gassman chi è: età, carriera e vita privata

Tutto su Alessandro Gassman: età, carriera e vita privata. Ecco cosa c’è da sapere sull’attore italiano conosciuto per i suoi film

Alessandro Gassman, classe 1965, nato a Roma, è un attore italiano conosciuto per molti suoi film e spettacoli a teatro. Ha recitato in ruoli molteplici che vanno dalla commedia al drammatico. L’uomo è figlio di due artisti, il padre infatti è il famoso attore e regista Vittorio Gassman, uno dei protagonisti del cinema italiano del dopoguerra, mentre la madre è l’attrice francese Juliette Mayniel. Alessandro Gassmann debutta al cinema a 17 anni nel film paterno Di padre in figlio, pellicola autobiografica che parla della loro vita. In seguito, appassionatosi alla recitazione, studia alla Bottega Teatrale di Firenze e interpreta nei teatri opere importanti. Il 2008 fu per l’attore un anno di svolta: l’uomo ha recitato insieme a Nanni Moretti, nel film Caos calmo di Antonello Grimaldi. Per il suo talento l’attore romano vince ben quattro premi, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’argento. A lungo ha avuto inoltre un sodalizio con l’attore Gianmarco Tognazzi, con il quale ha lavorato per film come Ex, Natale a Beverly Hills e Uomini senza donne.

Alessandro Gassman e la sua vita privata

L’attore Gassman è sposato dal 1998 con Sabrina Knaflitz, anche lei attrice romana che ha recitato in “I picari” di Monicelli e “I laureati” di Leonardo Pieraccioni. La donna ha origini austriache. Dal loro matrimonio è nato Leonardo Gassman, il loro unico figlio. Il ragazzo ha 22 anni ed ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo vincendo il primo posto tra le nuove proposte.

L’arte si tramanda di generazione in generazione nella famiglia Gassman. Dal nonno al nipote, nessuno escluso.