Allerta alimentare: ritirata zuppa di verdure e cereali per sospetto botulino

Allerta alimentare da parte del Ministero della Salute che ha pubblicato un richiamo per una zuppa di legumi e cereali commercializzata da Esselunga per sospetto botulino esortando i consumatori a non consumarla e a riportare il prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato.

Allerta Alimentare: ritirata zuppa di verdure e cereali di Esselunga

Il Ministero della Salute ha comunicato di aver ritirato dal mercato una zuppa di verdure e cereali per sospetto botulino. Si tratta di una confesione da 620 grammi che è stata prodotta da Zerbinati Srl presso gli stabilimenti di Borgo San Martino, in provincia di Alessandria.

La zuppa di verdure e cereali per la quale è stato diramato il richiamo alimentare aveva come data di scadenza data il 20 maggio e il numero di lotto corrispondente è 20-113.

Il Ministero della Salute esorta quanti lo abbiano acquistato a riportarlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato.