Momenti di quotidianità rubati quelli che vi vedono negli scatti pubblicati nell’ultimo post di Chiara Ferragni. L’influencer più famosa al mondo si mostra in terrazzo con la sua famiglia. Il suo piccolo Leone di due anni e suo marito Fedez.

Un quadretto familiare felice e sereno che approfitta delle belle temperature per passare del tempo insieme, all’aria aperta, senza uscire però troppo di casa. “Sunset on the terrace” scrive l’influencer ed imprenditrice digitale.

Chiara appare solo in qualche scatto dei dieci pubblicati, gli altri sono tutti dedicati al marito e al figlio. Il rapper e Leo giocano sorridenti sul terrazzo ed è qui che è salto all’occhio un particolare. Un dettaglio che non a tutti è sfuggito. Leo appare un po’ diverso dal solito. Soliti occhioni chiari e capelli ricci e biondissimi. Sorride giocando con il suo papà e tra i giochi della terrazza.

Ma è proprio il piccolo Lello, come lo chiamano i suoi famosissimi genitori, che attira l’attenzione. I suoi capelli sono raccolti in un codino, al centro della testa. Una sorta di fontanina che di solito viene usata per legare i capelli delle bambine. Leone come al solito strappa i complimenti di tutti ma alcuni followers chiedono il perché di questo codino. Ma c’è anche chi apprezza e scrive: “È bellissimo in questa foto, lascialo così!”.

Chiara Ferragni, foto e video di famiglia

In un altro post, Chiara ha immortalato la sua mano che si intreccia con quelle del suo bambino. Leone ha solo due anni, compiuti in quarantena, è vivacissimo e molto divertente. Veramente tanti sono infatti gli utenti che apprezzano e si divertono con i post e le stories che i Ferragnez dedicano al loro piccolo.

In uno degli ultimi post la famiglia si abbraccia in modo caloroso. Chaira, Fedez e il piccolo Leone al centro del salone si abbracciano accovacciati a terra. Una didascalia semplice e che non ha bisogno di altro “Family” scrive l’influencer con un cuore.

Inutile dire che anche questa volta è arrivata una pioggia di like e commenti di apprezzamenti per una famiglia bella, amorevole, nonostante il loro essere in vista.

Chiara Ferragni incinta? La collana scatena web e gossip

E proprio a proposito di famiglia, una delle ultime stories di Chiara Ferragni ha scatenato la curiosità del web e il gossip impazza. L’influencer incinta? La moglie di Fedez, infatti, ha pubblicato una foto di una collana sulla quale compaiono tanti ciondoli con i volti dei componenti della sua famiglia: i suoi genitori, il marito, le sorelle, il piccolo Leo, Mati (il cane della Ferragni) e un ulteriore ciondolo con scritto future children.

La famiglia Ferragnez si allarga? La domanda che si sono fatti tutti. Ma ci ha pensato Fedez a chiarire, sempre via social, stupito ma anche sorridente.

“Ho appreso sui social che mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia tra cui un futuro bambino – ha detto il rapper – non è incinta, penso si sia portata avanti, non è normale. L’ipotesi 2 è che probabilmente dovrebbe dirmi qualcosa e spero non me lo abbia voluto dire così, ma non credo”.