Federica Nargi, il ritorno: scatto in intimo da urlo – FOTO

Federica Nargi, dopo alcune settimane di ‘pausa’, torna a far sognare i suoi fan su Instagram: una foto in intimo che lascia senza fiato

Tra le celebrità del web, in questo periodo Federica Nargi è una di quelle che ha scelto maggiormente il basso profilo. L’ex velina e compagna di Alessandro Matri, nella fase del lockdown, è stata decisamente meno attiva sui social di quanto non fosse solitamente. Postando molto meno e soprattutto non i contenuti cui i suoi followers erano abituati. Finalmente, una delle beniamine della community di Instagram torna però a farci sognare.

Federica Nargi, forme sinuose nella foto in bianco e nero

Federica torna sulla scena con uno scatto elegante, sobrio, ma allo stesso tempo provocante e ricco di fascino. Una foto in bianco e nero per una campagna pubblicitaria di una marca di abbigliamento intimo. Impossibile non restare rapiti dalla bellezza della Nargi, che non ha perso il suo tocco magico.

Le finiture in pizzo nero e le trasparenze stimolano notevolmente la fantasia e la accendono sulle curve sinuose della modella. Il lockdown è finito, la speranza è di poter vivere un’estate con maggiori libertà per tutti noi. Solitamente, è il periodo in cui Federica di ‘scatena’ per davvero. Attendiamo con ansia…

