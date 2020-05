Flavio Insinna elogia a sorpresa la nuova campionessa dell’Eredità

Flavio Insinna comunica al suo pubblico la nuova destinazione del montepremi de l’Eredità ed elogia una nuova campionessa in carica

All’Eredità si gioca per il sociale. I concorrenti della popolare trasmissione di RaiUno infatti giocano questa settimana per sostenere il Banco Alimentare. Le scorse puntate, invece, il montepremi delle vittorie è stato devoluto alla Protezione Civile.

Flavio Insinna ha sottolineato come sia una grande prova di generosità quella che hanno affrontato i partecipanti al celebre quiz show. La somma raggiunta sarà destinata a chi si trova in gravi difficoltà dovute alla crisi da pandemia da Coronavirus. L’ anteprima della puntata de L’Eredità è stata dedicata alla lettura una bellissimo messaggio recapitato al conduttore del programma. Il Signor Pietro, di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza, scrive che, com’era giusto fare il proprio dovere durante il periodo di quarantena restando a casa per limitare i contagi, adesso non è giunto il momento di lasciarsi andare. Nel secondo giorno di maggiore allentamento del lockdown arriva quindi un invito alla calma e alla cautela. La parziale riapertura di attività ed esercizi non è un totale ritorno alla libertà.

“Sono rimasto a casa perché era il periodo di quarantena. Ma, anche adesso, calma! Ci sono tante piccole attenzioni da rispettare” – scrive Pietro.

Flavio Insinna sopreso per la risposta al gioco “La ghigliottina”

Non è riuscita a vincere il montepremi la nuova campionessa de L’Eredità, Giorgia. Tuttavia Flavio Insinna si è congratulato con lei per l’associazione di idee fatto grazie alle parole suggerite dall’ultimo gioco del quiz: la ghigliottina. La campionessa in carica, Giorgia ha infatti dato “Costituzione” come soluzione. La parola corretta era però “Fede”.

Quindi Flavio Insinna ha affermato a chiusura della puntata de L’Eredità: “La risposta giusta è Fede, ma è bellissimo vedere Fede e Costituzione vicine. Mi piacciono moltissimo queste due parole insieme”.

