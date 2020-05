Francesco Chiofalo preoccupa il web. Cos’è successo

Francesco Chiofalo, il personal trainer più seguito d’Italia, spiazza i suoi fan: “Ho pensato al suicidio”. Lo annuncia su Instagram

Francesco Chiofalo in questi ultimi giorni si è lasciato molto andare sui social, soprattutto rispondendo alle domande dei suoi fan. Tra queste una che è saltata all’occhio è stata quella riguardante al suicidio. Un suo follower gli ha domandato se ci avesse mai pensato e il personal trainer ha risposto di sì ed ha lasciato tutti senza parole. Altri hanno fatto domande relative al mondo di trans o alle relazioni promiscue. Il giovane ha risposto proprio a tutti, creando un intimità con i suoi fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Flavio Insinna elogia a sorpresa la nuova campionessa dell’Eredità

Francesco Chiofalo e la sua malattia

Molti si sono meravigliati della risposta di Francesco riguardo al suicidio. Il giovane ha confermato di aver pensato ad uccidersi in un momento di grande debolezza e difficoltà. Ciò è accaduto quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Circa due anni fa infatti il ragazzo è venuto a conoscenza di questo brutto male ed è stato sottoposto ad un’operazione molto delicata. Per fortuna ora sta bene, deve fare dei controlli ogni tanto, ma tutto sembra andare nel verso giusto. Certo la ferita è ancora aperta e non si chiuderà per adesso. Ogni volta ripensandoci è sempre un brutto ricordo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non sono mancate domande più imbarazzanti e a volte riguardanti argomenti più intimi. Per esempio qualcuno gli ha domandato se avesse avuto relazioni con i tran. La risposta è stata negativa anche se “Non sono mancate occasioni” ha risposto il giovane. Le storie con domande e risposte sono un modo divertente per conoscere meglio il personaggio.