Ludovica Pagani, l’allenamento funziona: fisico da sballo – FOTO

Ludovica Pagani, ennesimo scatto da infarto: la influencer mette in mostra curve eccezionali, frutto del suo allenamento quotidiano

Il lockdown non ha esaurito la verve di Ludovica Pagani, anzi. L’influencer bergamasca in questo periodo è stata molto attiva con contenuti sui social, varie webserie e dirette, mantenendo il contatto con i followers. La 25enne bergamasca ha condiviso con loro i momenti più difficili dell’isolamento e del distanziamento sociale. E adesso si prepara, nella speranza che l’estate possa vederci tutti più liberi e con meno preoccupazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, in costume più esplosiva che mai – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, la scollatura è da paura – FOTO

Ludovica Pagani, curve strepitose in costume

Qualche scatto in costume è stato già postato da Ludovica, che ha fatto venire l’acquolina in bocca ai suoi affezionatissimi fan. Come dicevamo, in questo periodo si è tenuta piuttosto attiva, anche dal punto di vista fisico. Qualche workout è stato pubblicato da lei nelle storie di Instagram, una volontà di mantenersi in esercizio derivata da quella di farsi trovare in forma nel momento opportuno. Allenamento e alimentazione soggetti a un regime piuttosto definito, e i risultati, beh, ce li mostra lei stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Nargi, il ritorno: scatto in intimo da urlo – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo sul balcone mostra tutto: fuoco sul web – FOTO

Le sue curve generose risaltano più che mai. E se lei si definisce ‘super soddisfatta’, i followers apprezzano, eccome. E sperano di poter vedere presto altri scatti del genere da parte della loro beniamina, che sta scalando sempre più le classifiche di gradimento su Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.