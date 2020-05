La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 20 maggio

La Protezione Civile come di consueto ha aggiornato il bollettino e della mappa regione per regione dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Nel pomeriggio, il Dipartimento della Protezione Civile, sul proprio sito, ha pubblicato il nuovo bollettino aggiornato ad oggi che evidenzia la situazione dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando ai nuovi dati, prosegue il calo dell’emergenza con nuovi decrementi per quanto riguarda gli attuali positivi scesi quasi a 60mila ed i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva. Salgono i guariti, ormai da sopra le 130mila unità, mentre è stato registrato un nuovo incremento dei decessi, molto simile a quello segnalato nel bollettino di ieri.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati aggiornati al 19 maggio, altri 162 decessi da ieri

Con la Fase 2 bis entrata nel vivo sembra proseguire il trend positivo della curva del contagio da coronavirus in Italia. Secondo il nuovo bollettino pubblicato circa un’ora fa dalla Protezione Civile, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 665 che hanno portato i contagi complessivi a 227.364. Di questi, 62.752 sono attualmente positivi, ossia 2.377 in meno rispetto a ieri. Anche i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva hanno registrato un decremento: ad oggi sono 676 in totale (- 40).

Per quanto riguarda le persone guarite dal virus in Italia ad oggi sono 132.282, cioè a dire 2.881 unità in più di ieri. Purtroppo anche oggi si registra un nuovo incremento di decessi, il cui bilancio è arrivato a 32.330 di cui 162 decedute nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 20 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 85.775 – 15.662 – 43.442;

– Piemonte – 29.885 – 3.718 – 17.016;

– Emilia Romagna – 27.364 – 4.008 – 18.258;

– Veneto – 19.030 – 1.832 – 13.666;

– Toscana – 9.982 – 998 – 6.867;

– Liguria – 9.289 – 1.386 – 5.725;

– Lazio – 7.533 – 647 – 3.100;

– Marche – 6.677 – 987 – 3.716;

– Campania – 4.714 – 401 – 2.871;

– Puglia – 4.407 – 478 – 2.027;

– Trento – 4.368 – 455 – 3.787;

– Sicilia – 3.411 – 268 – 1.620;

– Friuli Venezia Giulia – 3.209 – 322 – 2.291;

– Abruzzo – 3.205 – 389 – 1.499;

– Bolzano – 2.587 – 291 – 2.024;

– Umbria – 1.427 – 74 – 1.287;

– Sardegna – 1.355 – 126 – 898;

– Valle d’Aosta – 1.175 – 143– 986;

– Calabria – 1.156 – 96 – 707;

– Molise – 422 – 22 – 202;

– Basilicata – 393 – 27 –293.

Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Zero nuovi casi di contagio, invece, a Bolzano, in Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

