Maruzio Battista: età, moglie, carriera e vita privata

Tutti lo conosciamo per la sua comicità e ironia. Ma Maurizio Battista è molto di più. Attore, comico, cabarettista, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. La sua satira è famosa perché prende di mira i comportamenti delle donne nella quotidianità, portandoli all’eccesso. Alcune volte ironizza riguardo ad alcuni temi di articoli di giornali. Ma oltre alla satira, chi è Maurizio Battista? Il comico è nato a Roma nel quartiere di San Giovanni nel 1957 e ancora oggi abita in quella zona. Ha iniziato a lavorare da ragazzo nel bar della sua famiglia, poi nel 1978 ha cominciato recitazione e nel 1989 ha esordito in televisione come comico alla decima edizione di Fantastico. All’inizio degli anni ’90 grazie a Pippo Baudo entra a far parte del cast di Partita Doppia, il programma in onda su Rai1. Da lì comincia la sua carriera. Il teatro è la sua più grande passione. Nel 2001 arriva finalmente il suo primo spettacolo: Vatte a fidà.

Maurizio Battista e la sua vita privata

Maurizio Battista è famoso per i suoi spettacoli teatrali, dove grazie alla sua bravura riesce ad interagire sempre con il pubblico. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il comico si è sposato e divorziato due volte. Dal primo matrimonio sono nati i suoi due figli Federica e Simone, che oggi sono rispettivamente un’impiegata e un poliziotto. Sul secondo matrimonio, invece, non si sa molto. Ora è legato a Alessandra Moretti, famosa attrice romana di ben trent’anni più giovane di lui. Proprio da lei, nel 2016, a 59 anni, l’attore ha avuto la sua terza figlia, Anna. I due si sono conosciuti a teatro, quando Maurizio era sposato con la sua seconda moglie, ma la loro relazione è cominciata solo dopo il suo secondo divorzio. Il nome della figlia è in onore di sua madre, scomparsa quando lui aveva 20 anni.

Ogni suo spettacolo lo dedica alla mamma con la quale avevo un rapporto stupendo.

