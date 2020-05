Michelle Hunziker, le difficoltà e il pianto |La confessione

Michelle Hunziker ha rivelato di non aver vissuto momenti facili nel corso della quarantena. Ci sono stati giorni e momenti difficili da gestire che l’hanno fatta anche piangere

Sempre solare, raggiante, simpatica e con la battuta pronta. L’abbiamo sempre vista così Michelle Hunziker che in queste settimane è impegnata alla conduzione di Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci non si è fermato nemmeno con il lockdown e la bella svizzera è andata avanti accompagnata dal suo fedele collega Gerry Scotti nella conduzione del tg satirico.

E proprio di questo la bella Michelle ha parlato in una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Un fiume in piena che ha rivelato il difficile momento vissuto nel corso del lockdown e della sua quarantena, “infranta” solo per andare a registrare le puntate del programma.

La nota conduttrice non ha nascosto di aver passato momenti difficili. Un periodo particolare, come per tutti, che, a volte, l’ha messa in grosse difficoltà. Alla giornalista ha confessato, infatti, anche di aver pianto nei giorni della quarantena trascorsa nella sua casa di Bergamo con tutta la sua famiglia.

Michelle Hunziker, le difficoltà durante la quarantena

Michelle Hunziker non ha nascosto di aver trascorso dei giorni difficili durante la quarantena. Ha pianto più di una volta la conduttrice di Striscia la Notizia. Il motivo? La disperazione.

“Non sapevo davvero dove sbattere la testa tra login, password, applicazioni…”, ha spiegato la simpatica svizzera che si è scontrata anche lei con le difficoltà della didattica online per le sue figlie.

Non è mancata la perdita della pazienza anche nella famiglia Trussardi. Tra stress, poca concentrazione e situazioni nuove sia per la conduttrice e per le sue bambine che si sono spazientite. Lo ha ammesso senza problemi Michelle che a causa di piccoli inconvenienti si è innervosita.

Situazioni ordinarie in queste settimane di quarantena che hanno fatto scattare qualche scintilla, ma scendere anche qualche lacrima, nella famiglia della Hunziker che ha confessato di aver pianto per ben due volte durante la quarantena.

Per fortuna però Michelle ha continuato con il suo lavoro. Striscia la notizia non ha mai chiuso i battenti durante l’emergenza e non ha mai lasciato soli i suoi telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un bacio 💋 ❤️❤️❤️ pic by @therealauroragram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 19 Mag 2020 alle ore 9:06 PDT

E gli ascolti hanno premiato il programma tanto che spesso la trasmissione di Antonio Ricci è stata anche la più vista della giornata. “E questo è molto gratificante sia per me e Gerry, sia per tutta la squadra…”, ha concluso la bella svizzera.