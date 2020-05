Miriam Leone fa il grande passo: matrimonio a sorpresa a Milano

Miriam Leone si sposa: matrimonio a sorpresa con Paolo Cerullo. L’ex Miss Italia tra non molto, a quanto pare, avrà un anello al dito

Sicuramente è una delle Miss Italia più famose che ci siano mai state in tanti anni. Lei, con i suoi occhi verdi e i suoi capelli rosso acceso, ha conquistato migliaia e migliaia di fans che ogni giorno la seguono con affetto e con dedizione. Dopo aver vinto il concorso di bellezza la sua carriera è andata solo a migliorare: ad oggi, infatti, è un’attrice affermata.

LEGGI ANCHE –> La trasformazione di Wanda Nara, impossibile riconoscerla

Miriam Leone fa il grande passo con Paolo Cerullo

Sempre riservatissima, Miriam ama vivere il proprio spazio privato lontana dai riflettori. Non ha mai fatto scalpore e la sua vita privata non è quasi mai stata al centro dell’attenzione pubblica. Sulla sua vita sentimentale si è sempre saputo poco, fin qui le uniche relazioni di cui sappiamo qualcosa è quella più lunga con Davide Dileo dei Subsonica finita nel 2014. Ci sarebbe anche quella con Matteo Martari, conosciuto sul set di Non Uccidere. Poi è arrivato Paolo Cerullo. Di lui sappiamo che è un musicista, che vive a Milano e che ha conquistato la bella Miriam. Talmente tanto da averla convinta a pochi mesi dall’inizio della loro relazione, a fare il grande passo: il matrimonio.

LEGGI ANCHE –> Bastianich | dissapori con Cracco | “È un presuntuoso”

Sarà davvero così? Le zie di Miriam hanno già il corredo pronto. A lanciare il Rumor è Chi: il magazine infatti afferma che a breve, a Milano, saranno fiori d’arancio per la bella attrice siciliana.