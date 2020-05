Natasha Stefanenko, età, carriera, curiosità sulla showgirl

Natasha Stefanenko, tutte le curiosità sull’attrice, conduttrice e modella russa che ha fatto dell’Italia la sua seconda patria ormai da molti anni

Natasha Stefanenko è nata nella Russia Sovietica il 18 aprile del 1969. Suo padre era un ingegnere nucleare, la madre invece un’insegnate d’asilo. I primi anni della sua infanzia li ha vissuti in una piccola e chiusa cittadina vicino ai monti Urali. Poca possibilità di svago per la giovane Natasha che dedicò inizialmente anima e corpo allo sport, in particolare al nuoto. Fin da ragazzina infatti nuotava 10 chilometri al giorno. Nel 1984, si unì alla squadra di nuoto olimpica sovietica, ma preferì continuare con la sua istruzione. All’età di 16 anni si trasferì per motivi di studio a Mosca dove successivamente si è laureata in ingegneria metallurgica.

Alta 1,87, peso 72 kg circa, forme perfette. Nel 1991 vince il concorso di bellezza The Look of the Year. Natasha Stefanenko decise quindi d’intraprendere la carriera di modella lasciando il suo paese per andare in Italia, precisamente a Milano. Fu scoperta in un ristorante da Beppe Recchia, regista, facendole fare la prima apparizione in uno show televisivo, La grande sfida, condotto da Gerry Scotti. Fu un inizio un po’ zoppicante avendo ancora difficoltà nel parlare la nostra lingua.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | ritorno in tv con sorpresa | “Gambe da favola” | FOTO

Natasha Stefanenko: tra carriera e vita privata da favola

Superando questo primo ostacolo, la troviamo attivissima soprattutto sul piccolo schermo insieme a personalità importanti della televisione italiana: Per tutta la vita…? con Fabrizio Frizzi, Target, Il Festivalbar nel 2001 con Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, Taratata insieme a Vincenzo Mollica, tanto per citarne alcuni.

Partecipa anche a miniserie TV nelle vesti di attrice: Nebbie e delitti, 7 vite – 2, Distretto di Polizia 9. Nel 2019 conduce la XXX edizione di Musicultura con Enrico Ruggeri.

La ritroviamo anche sul grande schermo senza troppa assiduità. I suoi due ultimi lavori sono Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina (2011) e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi (2020).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday to the best mother in the world!🎂♥️ Un post condiviso da Sasha Sabbioni (@sabbionisasha) in data: 18 Apr 2019 alle ore 10:30 PDT

Nel 1995 ha sposato l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. I due sono una coppia bellissima e indissolubile. Hanno avuto una figlia insieme, Sasha, nata nel 2000, studentessa e modella, identica alla madre. Molto attiva su Instagram, non perde occasione per spendere parole d’amore per entrambi i suoi genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Michelin, età, carriera, fidanzato e curiosità sulla cantante