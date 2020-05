Ricky Memphis, curiosità, carriera e vita privata dell’attore romano

Ricky Memphis. Scopriamo curiosità sulla vita e la carriera del popolarissimo attore romano. Strada in ascesa per lui da Distretto di Polizia in poi

Ricky Memphis è lo pseudonimo di Riccardo Fortunati. L’attore è nato il 29 agosto 1968 a Roma. È noto al grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione dell’ispettore Mauro Belli, nella serie drammatica, Distretto di Polizia, trasmessa per otto stagioni su Canale 5.

Il suo trampolino di lancio avviene negli anni ’80 quando, ancora ventenne, fa la sua prima apparizione televisiva come poeta urbano nella famosissima trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. Sceglie allora il nome d’arte “Memphis” in onore del cantante Elvis Presley di cui è fan accanito.

Il suo primo ruolo importante in un film lo deve a Ricky Tognazzi che lo dirige in Ultrà nel 1990. Vince il premio per il miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Red agli European Film Awards.

Ricky Memphis: una carriera suggellata da successi

Sono seguiti da qui altri straordinari successi. Lo ritroviamo in Pugni di rabbia, La scorta e Il branco, I mitici – Colpo gobbo a Milano, Palermo Milano – Solo andata, Vite strozzate, Ultimo – La sfida, solo per citarne alcuni. Ricky Memphis ha visto crescere la sua popolarità a livello nazionale con la sua interpretazione dell’ispettore Mauro Belli nella già citata fiction Distretto di Polizia. Il suo personaggio ha lasciato la serie alla sesta stagione. Il curriculum televisivo di Memphis include anche la produzione di Crimini bianchi in cui ha interpretato l’avvocato Claudio Bruni, e Caccia al re – La Narcotici nel 2011 su Rai Uno.

Ha partecipato anche ai film campioni d’incasso in Italia come: Immaturi, con la regia di Paolo Genovese, Ex – Amici come prima!, Immaturi – Il viaggio, e La mossa del pinguino di Claudio Amendola che per la prima volta è nei panni di regista.

E’ sposato con Alessia Cerasaro, l’aiuto regista. I due si sono incontrati sul set di Distretto di polizia. La coppia ha avuto due figli: Francesco, nato nel 2005 e Maria, nata nel 2013. Ha una fede indissolubile per la sua squadra del cuore: la Roma. Insieme a Simone Corrente ha aperto nella capitale due trattorie “Né arte né parte”, situate a Testaccio, l’altra nel quartiere Prati, ma poi state cedute.

