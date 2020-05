Decreto Bonafede, torna dentro il carceriere del piccolo Di Matteo

Torna dentro Franco Cataldo, 85 anni, era tra i 300 boss scarcerati a causa dellʼepidemia coronavirus. E’ il secondo nome eccellente a rientrare in cella

Proprio mentre si vota la sfiducia al ministro Bonafede in Senato, il decreto dello stesso, studiato per rimediare alla fuga di 300 pericolosi carcerati a causa della pandemia, porta ad un secondo grande risultato. Torna in cella, infatti, Franco Cataldo, 85 anni, era tra i 300 boss scarcerati a causa dellʼepidemia coronavirus. Cataldo è stato il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo, poi ucciso dalla mafia e sciolto nell’acido per punire il padre che si era pentito. Era a Geraci, in Sicilia, ai domiciliari ma gli 85 anni non sono bastati. Il decreto Bonafede prevede appunto che rientrino in cella i condannati al 41-bis visto che in questo tipo di pena i rischi di contagio sono ai minimi. Il 41-bis, o carcere duro, non prevede contatti con altre persone durante la detenzione.

Torna dentro il carceriere di Giuseppe Di Matteo

Cataldo venne arrestato a San Giuseppe Jato e secondo le indagini il piccolo è stato segregato in un casolare che era di sua proprietà, prima che Giovanni Brusca ne ordinasse l’omicidio. Il primo a tornare in cella grazie al decreto Bonafede è stato il boss palermitano Antonino Sacco, che era stato messo ai domiciliari dal Tribunale di sorveglianza per l’emergenza coronavirus.

Il nuovo vice capo Roberto Tartaglia ha già stilato una lista con una ventina di nomi a cui dovranno essere revocati i domiciliari. Il decreto punta a far rientrare tutti i mafiosi in carcere. Nel mirino e in procinto di rientrare è Pasquale Zagaria, fratello del capoclan Michele e mente economica dei casalesi.