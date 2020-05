Uomini e Donne, l’Alchimista abbandona il programma

L’Alchimista abbandona Uomini e Donne? Pare proprio di sì. Che scelta avventata e inaspettata, considerati tutti i passi avanti che aveva fatto verso la tronista. Giovanna era molto presa da lui e sembrava che stessero vivendo un vero e proprio sogno. La settimana scorsa, infatti, ha avuto anche modo di vedere metà del suo viso. Sembravano molto presi l’uno dall’altro, poi è successo qualcosa.

Uomini e Donne, l’Alchimista: “Che delusione Giovanna”

Sempre nel corso della scorsa puntata, Giovanna ha rivisto Alessandro. Quello che sembrava essere un capitolo chiuso del tutto, si è riaperto. Alessandro si è mostrato molto interessato alla tronista e lei non è riuscita ad esserne indifferente. Questa scelta non è piaciuta all’Alchimista, che non si è presentato in studio e ha scritto una lettera a Giovanna. “Avevo messo in conto l’altro ragazzo ma Alessandro no. Avevo fatto dei passi avanti verso di te e non mi aspettavo che tu corressi dietro ad Alessandro. Questa cosa non mi è piaciuta e sono molto deluso, sembri una ragazzina” ha letto Maria De Filippi. Poi, ha chiesto a Giovanna se volesse vederlo. Lui non aveva intenzione di entrare in puntata ma avrebbe accettato un confronto, se fosse stata lei a corrergli dietro. Lei ha detto di no.

Però, nonostante tutto, lo ha difeso dicendo che le ha fatto vivere un sogno. Queste parole addolciranno il corteggiatore o la sua scelta di abbandonare Giovanna e il trono è davvero definitiva?