Uomini e Donne, svelata l’identità dell’Alchimista

Uomini e Donne, finalmente svelata l’identità dell’Alchimista: si tratta di Davide Bossolo

Sicuramente è il dubbio che sta torturando tutti da qualche settimana a questa parte. Chi è l’Alchimista? Questa storia sta intrigando tutti, perché l’uomo misterioso dice di non essere interessato ai social e a questo mondo, ma solo alla tronista Giovanna. Sono state fatte tante ipotesi ma finalmente sembriamo essere arrivati alla soluzione.



Finalmente svelata l’identità dell’Alchimista di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni, però, sembra essere venuto fuori il nome definitivo. Si tratta di Davide Basolo. Le prime ipotesi infondate ci sono state soltanto per alcune cose in comune: l’età, il fisico e i tatuaggi simili. Però poi la conferma che tutti stavano aspettando. La sua ex fidanzata, Elena Bendini, ha pubblicato una storia su Instagram dove allude proprio al suo ex.

“Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una sorpresa. Per me è stata una certezza. In bocca a lupo” con sotto la foto di una maschera di Dalì. Insomma, uno spoiler in piena regola. Non possono più essere coincidenze se a parlare è stata proprio una ragazza che lo conosce così bene.

Durante la puntata di oggi dovremmo scoprire anche noi tutta la verità. Nell’ultima andata in onda, a Giovanna è stato concesso di vedere una parte del viso del suo corteggiatore. A prima vista pare proprio che le sia piaciuto. Cosa penserà la tronista quando avrà finalmente modo di vederlo? Lo scopriremo presto in questa puntata.

